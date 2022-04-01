Бауэр: Красный крест оказывает помощь пострадавшим от мин

Разминирование территорий является главной задачей для правительства Азербайджана. Красный крест также вовлечен в процесс оказания помощи пострадавшим при подрыве мин, в основном физической реабилитации.

Разминирование территорий является главной задачей для правительства Азербайджана. Красный крест также вовлечен в процесс оказания помощи пострадавшим при подрыве мин, в основном физической реабилитации.

Как сообщает Report, об этом заявила глава представительства Международного комитета Красного Креста (МККК) в Азербайджане Ариан Бауэр на проходящей в Баку международной конференции "Гуманитарная деятельность по разминированию и цели устойчивого развития".

По ее словам, пострадавшим при подрыве мин помимо медицинской оказывается и психологическая помощь.

"Красный Крест осуществляет широкую поддержку в этом вопросе, оказывая финансовую поддержку жертвам мин. Мы также поддерживаем ANAMA в деятельности по повышению осведомленности об угрозе мин. Азербайджанские институты проводят хорошую и неоценимую работу.", - заявила А. Бауэр.