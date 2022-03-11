Николсон: Великобритания может многое предложить в восстановлении освобожденных земель

Великобритания может многое предложить Азербайджану в вопросе восстановления освобожденных территорий

Великобритания может многое предложить Азербайджану в вопросе восстановления освобожденных территорий.

Об этом в интервью Report сказала торговый посланник премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронесса Эмма Николсон.

Она отметила, что в ходе ее нынешнего визита в Азербайджан обсуждались ряд вопросов, в том числе восстановление освобожденных территорий: "Великобритания снова может многое предложить, например, в области разминирования. У нас есть эксперты в этом деле".

C полным текстом интервью можно ознакомиться, пройдя по ссылке.