О нас

Банды, возглавляемые тандемом Варданян-Арутюнян, держат в заложниках жителей Ханкенди

Банды, возглавляемые тандемом Варданян-Арутюнян, держат в заложниках жителей Ханкенди "Бандформирования, возглавляемые тандемом Варданян-Арутюнян, фактически держат в заложниках жителей Ханкенди".
Карабах
25 декабря 2022 г. 16:49
Банды, возглавляемые тандемом Варданян-Арутюнян, держат в заложниках жителей Ханкенди

"Бандформирования, возглавляемые тандемом Варданян-Арутюнян, фактически держат в заложниках жителей Ханкенди".

Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса Вугар Искендеров.

"Власти Армении, в том числе, и кучка сепаратистов в Ханкенди наглядно демонстрируют свое истинное нутро. Это даже можно назвать традиционной армянской сущностью.

С одной стороны, режим Пашиняна под разными предлогами затягивает подписание мирного соглашения.

С другой стороны, несмотря на то, что дорога Ханкенди-Лачын открыта, армянские бандформирования, чтобы создать видимость "гуманитарного кризиса", не дают возможности мирным армянам пользоваться ею", - сказал депутат.

Депутат отметил, что некоторые проармянские силы за рубежом выступают с такими абсурдными утверждениями, что армяне, проживающие в Ханкенди, находятся в "блокаде".

"Причиной таких абсурдных утверждений является начатая 12 декабря мирная акция азербайджанских экоактивистов, представителей гражданского общества на дороге Ханкенди-Лачын против экотеррора, незаконного ввоза оружия из Армении в Карабах.

В то же время, активисты создают все условия для беспрепятственного проезда автомобилей с гуманитарным грузом. И это полностью развенчивает абсурдные утверждения армян и их покровителей", - отметил В.Искендеров.

Депутат подчеркнул, что на 14-ый день акции участники в очередной раз создали условия для проезда через дорогу Ханкенди-Лачын гражданских автомобилей.

"Еще три машины Международного комитета Красного Креста беспрепятственно проехали через дорогу. То есть, факты налицо. Это очередное доказательство того, что информация Армении и ее покровителей о закрытии азербайджанцами дороги, является лживой", - заключил он.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке "Vardanyan-Arutyunyan cütlüyünün quldur dəstəsi Xankəndi sakinlərini faktiki girov saxlayır" - RƏY

Самое важное

Гендиректор ИСЕСКО позвонил президенту Азербайджана
Гендиректор ИСЕСКО позвонил президенту Азербайджана
24 декабря 2022 г. 21:51
Президент: События, происходящие сегодня на Лачинской дороге, вызвали очередную антиазербайджанскую истерику
Президент: События, происходящие сегодня на Лачинской дороге, вызвали очередную антиазербайджанскую истерику
24 декабря 2022 г. 19:07
Президент Ильхам Алиев назвал депортацию западных азербайджанцев большой несправедливостью и бессовестным поступком
Президент Ильхам Алиев назвал депортацию западных азербайджанцев большой несправедливостью и бессовестным поступком
24 декабря 2022 г. 17:50
Президент Ильхам Алиев: Западный Азербайджан – наша историческая земля
Президент Ильхам Алиев: Западный Азербайджан – наша историческая земля
24 декабря 2022 г. 15:07
Эрдоган: Турецко-азербайджанский союз стал фактором безопасности, стабильности и процветания региона
Эрдоган: Турецко-азербайджанский союз стал фактором безопасности, стабильности и процветания региона
24 декабря 2022 г. 13:42
Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Ильхама Алиева
Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Ильхама Алиева
24 декабря 2022 г. 12:14
Минобороны Азербайджана обратилось к желающим пройти военную службу в частях коммандос 
Минобороны Азербайджана обратилось к желающим пройти военную службу в частях коммандос 
24 декабря 2022 г. 10:52
Награждены сотрудники Министерства труда и соцзащиты населения
Награждены сотрудники Министерства труда и соцзащиты населения
23 декабря 2022 г. 20:32
Алтай Гасанов: После избрания Мехрибан Алиевой президентом Федерации гимнастики была заложена основа успешного развития
Алтай Гасанов: После избрания Мехрибан Алиевой президентом Федерации гимнастики была заложена основа успешного развития
23 декабря 2022 г. 19:40
Министр: Проведем совместные с Турцией учения в честь 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева
Министр: Проведем совместные с Турцией учения в честь 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева
23 декабря 2022 г. 14:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi