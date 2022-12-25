Банды, возглавляемые тандемом Варданян-Арутюнян, держат в заложниках жителей Ханкенди

"Бандформирования, возглавляемые тандемом Варданян-Арутюнян, фактически держат в заложниках жителей Ханкенди".

"Бандформирования, возглавляемые тандемом Варданян-Арутюнян, фактически держат в заложниках жителей Ханкенди".

Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса Вугар Искендеров.

"Власти Армении, в том числе, и кучка сепаратистов в Ханкенди наглядно демонстрируют свое истинное нутро. Это даже можно назвать традиционной армянской сущностью.

С одной стороны, режим Пашиняна под разными предлогами затягивает подписание мирного соглашения.

С другой стороны, несмотря на то, что дорога Ханкенди-Лачын открыта, армянские бандформирования, чтобы создать видимость "гуманитарного кризиса", не дают возможности мирным армянам пользоваться ею", - сказал депутат.

Депутат отметил, что некоторые проармянские силы за рубежом выступают с такими абсурдными утверждениями, что армяне, проживающие в Ханкенди, находятся в "блокаде".

"Причиной таких абсурдных утверждений является начатая 12 декабря мирная акция азербайджанских экоактивистов, представителей гражданского общества на дороге Ханкенди-Лачын против экотеррора, незаконного ввоза оружия из Армении в Карабах.

В то же время, активисты создают все условия для беспрепятственного проезда автомобилей с гуманитарным грузом. И это полностью развенчивает абсурдные утверждения армян и их покровителей", - отметил В.Искендеров.

Депутат подчеркнул, что на 14-ый день акции участники в очередной раз создали условия для проезда через дорогу Ханкенди-Лачын гражданских автомобилей.

"Еще три машины Международного комитета Красного Креста беспрепятственно проехали через дорогу. То есть, факты налицо. Это очередное доказательство того, что информация Армении и ее покровителей о закрытии азербайджанцами дороги, является лживой", - заключил он.