Бакинская епархия: Азербайджану присущи мультикультурализм и многонациональность

"Азербайджан издавна считается многонациональной и многоконфессиональной страной, поэтому неудивительно, что такие понятия как мультикультурализм и многонациональность - естественные явления для жизни наших граждан".

"Азербайджан издавна считается многонациональной и многоконфессиональной страной, поэтому неудивительно, что такие понятия как мультикультурализм и многонациональность - естественные явления для жизни наших граждан".

Об этом Report заявил представитель Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви Михаил Климов.

Он отметил, что за последние два десятилетия контакты между конфессиями расширяются.

"Я очень рад, что сегодня смог оказаться здесь. Меня переполняет волнение", - поделился он впечатлениями от поездки в Гадрут.

Сегодня представители христианских религиозных общин Азербайджана прибыли в освобожденный от оккупации поселок Гадрут Ходжавендского района. Поездка организована Государственным комитетом по работе с религиозными организациями Азербайджана при поддержке Фонда пропаганды моральных ценностей по случаю праздника Пасхи.

Они посетили ряд религиозных объектов в Гадруте, где прочли молитвы за упокой душ шехидов.