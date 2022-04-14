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Бакинская епархия: Азербайджану присущи мультикультурализм и многонациональность

Бакинская епархия: Азербайджану присущи мультикультурализм и многонациональность "Азербайджан издавна считается многонациональной и многоконфессиональной страной, поэтому неудивительно, что такие понятия как мультикультурализм и многонациональность - естественные явления для жизни наших граждан".
Карабах
14 апреля 2022 г. 17:08
Бакинская епархия: Азербайджану присущи мультикультурализм и многонациональность

"Азербайджан издавна считается многонациональной и многоконфессиональной страной, поэтому неудивительно, что такие понятия как мультикультурализм и многонациональность - естественные явления для жизни наших граждан".

Об этом Report заявил представитель Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви Михаил Климов.

Он отметил, что за последние два десятилетия контакты между конфессиями расширяются.

"Я очень рад, что сегодня смог оказаться здесь. Меня переполняет волнение", - поделился он впечатлениями от поездки в Гадрут.

Сегодня представители христианских религиозных общин Азербайджана прибыли в освобожденный от оккупации поселок Гадрут Ходжавендского района. Поездка организована Государственным комитетом по работе с религиозными организациями Азербайджана при поддержке Фонда пропаганды моральных ценностей по случаю праздника Пасхи.

Они посетили ряд религиозных объектов в Гадруте, где прочли молитвы за упокой душ шехидов.

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Версия на английском языке Baku diocese: Azerbaijan characterized by multiculturalism, multinationality
Версия на азербайджанском языке Bakı Yeparxiyası: “Multikulturalizm və çoxmillətlilik Azərbaycana xas xüsusiyyətlərdir”

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