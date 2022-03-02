Байрамов: Завершение конфликта создало новые возможности и для Армении

После восстановления своей территориальной целостности Азербайджан приступил к трансформации освобожденных территорий в экологически чистую зону с зеленой энергетикой, "умными" селами и городами

После восстановления своей территориальной целостности Азербайджан приступил к трансформации освобожденных территорий в экологически чистую зону с зеленой энергетикой, "умными" селами и городами.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил в ходе выступления в видеоформате на 49-ом заседании Совета ООН по правам человека.

"Завершение конфликта между Азербайджаном и Арменией создает новые экономические возможности не только для Азербайджана, но и для Армении", - сказал он, добавив, что в связи с этим реконструкция и восстановление этих территорий будет одной из основных приоритетов развития Азербайджана в последующие годы. Так, 1,3 миллиарда долларов из госбюджета страны уже были потрачены на эти территории в 2021 году.

Он добавил, что заложенные Арменией мины на этих территориях сильно препятствует возвращению вынужденных переселенцев в свои дома.