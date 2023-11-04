Байрамов: За последние три года незаконный режим заминировал 480 км территории

"За последние три года незаконный режим заминировал 480 км территории".
Об этом, отвечая на вопрос Report, сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.
"Последний инцидент произошел вчера. К счастью, человек выжил. После проведения антитеррористических мероприятий будет проанализирована ситуация в освобожденных нами районах. За последние три года незаконный режим заминировал около 480 км. территории. В среднем глубина минирования составляет 2 км. Это означает, что дополнительно заминирована 960 кв.км территории", - сказал он.