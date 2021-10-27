Глава МИД: Виновные в ракетных обстрелах Барды должны быть привлечены к ответственности

Виновные в этом военном преступлении против Барды должны быть привлечены к ответственности.

Виновные в военном преступлении против мирного населения Барды должны быть привлечены к ответственности.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов написал на своей странице в Twitter.

"Ракетные удары вооруженных сил Армении по азербайджанскому городу Барда 27-28 октября 2020 года привели к гибели многих ни в чем не повинных мирных азербайджанцев. Мы с глубокой скорбью вспоминаем жертв этой атаки. Виновные в этом военном преступлении должны быть привлечены к ответственности!" - говорится в публикации главы МИД.

Год назад вооруженные силы Армении подвергли ракетному обстрелу Барду. 27 октября 2020 года противник обстрелял ракетами "Смерч" село Гараюсифли Бардинского района, расположенное далеко от зоны боевых действий.

В результате погибли мирные жители - Джафарова Офелия Меджид гызы, Ахмедова Айбениз Ашраф гызы, Исмаилов Эхтирам Халил оглу, Искендерова Айсу Ровшан гызы 2013 года рождения, 14 человек получили ранения.

В результате ракетного обстрела было полностью разрушено несколько жилых домов, жителям нанесен значительный ущерб.

Бардинский район и центр города трижды (5, 27 и 28 октября) подвергались ракетным и тяжелым артиллерийским обстрелам со стороны вооруженных сил Армении.