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Глава МИД: Виновные в ракетных обстрелах Барды должны быть привлечены к ответственности

Глава МИД: Виновные в ракетных обстрелах Барды должны быть привлечены к ответственности Виновные в этом военном преступлении против Барды должны быть привлечены к ответственности.
Карабах
27 октября 2021 г. 10:11
Глава МИД: Виновные в ракетных обстрелах Барды должны быть привлечены к ответственности
Джейхун Байрамов

Виновные в военном преступлении против мирного населения Барды должны быть привлечены к ответственности.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов написал на своей странице в Twitter.

"Ракетные удары вооруженных сил Армении по азербайджанскому городу Барда 27-28 октября 2020 года привели к гибели многих ни в чем не повинных мирных азербайджанцев. Мы с глубокой скорбью вспоминаем жертв этой атаки. Виновные в этом военном преступлении должны быть привлечены к ответственности!" - говорится в публикации главы МИД.

Год назад вооруженные силы Армении подвергли ракетному обстрелу Барду. 27 октября 2020 года противник обстрелял ракетами "Смерч" село Гараюсифли Бардинского района, расположенное далеко от зоны боевых действий.

В результате погибли мирные жители - Джафарова Офелия Меджид гызы, Ахмедова Айбениз Ашраф гызы, Исмаилов Эхтирам Халил оглу, Искендерова Айсу Ровшан гызы 2013 года рождения, 14 человек получили ранения.

В результате ракетного обстрела было полностью разрушено несколько жилых домов, жителям нанесен значительный ущерб.

Бардинский район и центр города трижды (5, 27 и 28 октября) подвергались ракетным и тяжелым артиллерийским обстрелам со стороны вооруженных сил Армении.

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Версия на азербайджанском языке XİN rəhbəri: "Bərdəyə raket hücumunun günahkarları məsuliyyətə cəlb edilməlidir"
Версия на английском языке FM: Those responsible for missile attacks on Azerbaijan's Barda must be brought to justice

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