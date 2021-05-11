Байрамов: В Армении должны задуматься, к чему ведет героизация террористов

"В Армении существует героизация международных террористов, один из них это Монте Мелконян"

"Героизация фашизма никоим образом неприемлима. Несмотря на то, что Армения присоединилась в резолюции ООН, в стране существует культ Гарегину Нжде, его именем называются улицы, школы".

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам встречи с главой внешнеполитического ведомства РФ Сергеем Ларовым.

При этом, по словам Байрамова, эта проблема намного шире, чем просто героизация Нжде: "В Армении существует героизация международных террористов, один из них это Монте Мелконян".

Министр напомнил, что в феврале был осквернен памятник холокосту в Ереване, а в апреле сожжен памятник Махатме Ганди: "Все это говорит о том, насколько глубоко в армянском обществе сидит эта проблема. Они должны задуматься, к чему это ведет".