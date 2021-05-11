О нас
Report Georgia
Аудио новости

Байрамов: В Армении должны задуматься, к чему ведет героизация террористов

Байрамов: В Армении должны задуматься, к чему ведет героизация террористов "В Армении существует героизация международных террористов, один из них это Монте Мелконян"
Карабах
11 мая 2021 г. 13:52
Байрамов: В Армении должны задуматься, к чему ведет героизация террористов
Джейхун Байрамов

"Героизация фашизма никоим образом неприемлима. Несмотря на то, что Армения присоединилась в резолюции ООН, в стране существует культ Гарегину Нжде, его именем называются улицы, школы".

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам встречи с главой внешнеполитического ведомства РФ Сергеем Ларовым.

При этом, по словам Байрамова, эта проблема намного шире, чем просто героизация Нжде: "В Армении существует героизация международных террористов, один из них это Монте Мелконян".

Министр напомнил, что в феврале был осквернен памятник холокосту в Ереване, а в апреле сожжен памятник Махатме Ганди: "Все это говорит о том, насколько глубоко в армянском обществе сидит эта проблема. Они должны задуматься, к чему это ведет".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijani FM: Armenia should think about what heroization of terrorists leads to
Версия на азербайджанском языке Bayramov: “Faşizmin qəhrəmanlaşdırılması heç bir şəkildə qəbul edilə bilməz”

Новости партнеров

Самое читаемое

Скончался народный артист Азербайджана Ариф Гулиев
Скончался народный артист Азербайджана Ариф Гулиев
7 мая 2021 г. 01:15
Певец Аслан Гусейнов похоронен в Гяндже
ФотоПевец Аслан Гусейнов похоронен в Гяндже
4 мая 2021 г. 19:24
Открываются школы в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Шеки и Абшероне
Открываются школы в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Шеки и Абшероне
7 мая 2021 г. 20:55
Исполняющий песни на 6 языках азербайджанец получил приглашение на конкурс в Украине
ФотоИсполняющий песни на 6 языках азербайджанец получил приглашение на конкурс в Украине
8 мая 2021 г. 20:37
Министр: Университеты Украины плодотворно сотрудничают с вузами Азербайджана - ВИДЕО
Министр: Университеты Украины плодотворно сотрудничают с вузами Азербайджана - ВИДЕО
7 мая 2021 г. 13:30
Имир Мамедли: Шеварнадзе считал Гейдара Алиева своим учителем, знатоком - ИНТЕРВЬЮ
ФотоИмир Мамедли: Шеварнадзе считал Гейдара Алиева своим учителем, знатоком - ИНТЕРВЬЮ
10 мая 2021 г. 13:39
Интервью президента Азербайджана вызвало широкий резонанс в соцсетях
ФотоИнтервью президента Азербайджана вызвало широкий резонанс в соцсетях
7 мая 2021 г. 16:23
МВД о ДТП, в котором погиб певец Аслан Гусейнов
МВД о ДТП, в котором погиб певец Аслан Гусейнов
5 мая 2021 г. 12:53
Пенитенциарная служба о привилегированном содержании экс-главы ИВ
Пенитенциарная служба о "привилегированном" содержании экс-главы ИВ
5 мая 2021 г. 10:36
В связи с унесшим жизнь певца Аслана Гусейнова ДТП заведено уголовное дело
В связи с унесшим жизнь певца Аслана Гусейнова ДТП заведено уголовное дело
4 мая 2021 г. 16:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi