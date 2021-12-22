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Байрамов: С Ираном ведутся переговоры о разминировании освобожденных территорий

Байрамов: С Ираном ведутся переговоры о разминировании освобожденных территорий Между Ираном и Азербайджаном ведутся переговоры о разминировании освобожденных территорий.
Карабах
22 декабря 2021 г. 22:02
Байрамов: С Ираном ведутся переговоры о разминировании освобожденных территорий

Между Ираном и Азербайджаном ведутся переговоры о разминировании освобожденных территорий.

Как сообщает Report, об этом заявил глава МИД Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Хосейном Амиром Абдуллахианом.

Министр заявил, что этот вопрос также обсуждался на сегодняшнем заседании: «Мы также обсудили возможности сотрудничества между соответствующим органом Ирана и ANAMA с учетом опыта Ирана в области разминирования», - отметил министр.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: "İranla azad edilən ərazilərin minalardan təmizlənməsi ilə bağlı danışıqlar aparılır"

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