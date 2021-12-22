Байрамов: С Ираном ведутся переговоры о разминировании освобожденных территорий

Между Ираном и Азербайджаном ведутся переговоры о разминировании освобожденных территорий.

Между Ираном и Азербайджаном ведутся переговоры о разминировании освобожденных территорий.

Как сообщает Report, об этом заявил глава МИД Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Хосейном Амиром Абдуллахианом.

Министр заявил, что этот вопрос также обсуждался на сегодняшнем заседании: «Мы также обсудили возможности сотрудничества между соответствующим органом Ирана и ANAMA с учетом опыта Ирана в области разминирования», - отметил министр.