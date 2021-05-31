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Байрамов: Недопустимо, чтобы армянская сторона прибегала к провокациям

Байрамов: Недопустимо, чтобы армянская сторона прибегала к провокациям 31 мая состоялся телефонный разговор между главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым и специальным представителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром.
Карабах
31 мая 2021 г. 22:43
Байрамов: Недопустимо, чтобы армянская сторона прибегала к провокациям
Джейхун Байрамов

31 мая состоялся телефонный разговор между главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым и специальным представителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: "Ermənistan tərəfinin təxribatlara əl atması yolverilməzdir"

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