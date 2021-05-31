Байрамов: Недопустимо, чтобы армянская сторона прибегала к провокациям

31 мая состоялся телефонный разговор между главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым и специальным представителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром.
Байрамов: Недопустимо, чтобы армянская сторона прибегала к провокациямБайрамов: Недопустимо, чтобы армянская сторона прибегала к провокациям 31 мая состоялся телефонный разговор между главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым и специальным представителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром.
Карабах
31 мая 2021 г. 22:43
https://static.report.az/photo/d24628b7-f811-3954-b0dd-fd96237e8698.jpgДжейхун Байрамов
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: "Ermənistan tərəfinin təxribatlara əl atması yolverilməzdir"