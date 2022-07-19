Байрамов: ЕС играет важную роль в постконфликтный период

Не существует альтернативы нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основе взаимного признания и уважения суверенитета и территориальной целостности друг друга в пределах международно признанных границ.

Не существует альтернативы нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основе взаимного признания и уважения суверенитета и территориальной целостности друг друга в пределах международно признанных границ.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил по итогам 18-ого заседания Совета сотрудничества Азербайджан-Европейский союз, состоявшегося сегодня в Брюсселе.

По словам главы МИД Азербайджана, ЕС играет важную роль в постконфликтный период.

Д. Байрамов поблагодарил Евросоюз за посредничество в нормализации отношений между Баку и Ереваном уже на трех встречах, "которые были полезными и способствовали диалогу по вопросам, имеющим решающее значение для мира, безопасности и процветания на Южном Кавказе".