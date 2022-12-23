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Байрамов: Чем раньше Рубен Варданян покинет регион, тем лучше для всех

Байрамов: Чем раньше Рубен Варданян покинет регион, тем лучше для всех Деятельность миллиардера Рубена Варданяна носит преступный и авантюристический характер.
Карабах
23 декабря 2022 г. 16:52
Байрамов: Чем раньше Рубен Варданян покинет регион, тем лучше для всех

Деятельность миллиардера Рубена Варданяна носит преступный и авантюристический характер.

Как сообщает российское бюро Report, об этом глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на пресс-конференции по итогам встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.

"Деятельность Варданяна, который находится в этом регионе, носит авантюристический характер. Чем раньше он покинет регион, тем лучше для всех. Потому что в первую очередь страдает местное население, это мешает процессу реинтеграции местного населения", - заявил глава МИД Азербайджана.

Он призвал все заинтересованные стороны способствовать процессу реинтеграции армянского населения, добавив, что азербайджанская сторона делала шаги в этом направлении и готова продолжать их в будущем.

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Версия на английском языке Bayramov: The sooner Ruben Vardanyan leaves the region, the better for everyone
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: “Ruben Vardanyanın fəaliyyəti cinayətkar və avantürist xarakter daşıyır”

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