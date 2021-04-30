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Байрамов: Чем раньше армянское общество избавится от этой идеологии, тем лучше для них

Байрамов: Чем раньше армянское общество избавится от этой идеологии, тем лучше для них Инциденты, подобные тем, что были совершены радикальными армянами в Лос-Анжелесе неприемлемы, и виновные в них должны быть наказаны
Карабах
30 апреля 2021 г. 14:03
Байрамов: Чем раньше армянское общество избавится от этой идеологии, тем лучше для них
Джейхун Байрамов
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Инциденты, подобные тем, что были совершены радикальными армянами несколько дней назад в Лос-Анжелесе неприемлемы, и виновные в них должны быть наказаны.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на пресс-конференции по итогам встречи с литовским коллегой Габриелиусом Ландсбергисом.

Глава МИД напомнил о недопустимых действиях радикальных армян, которые сожгли манекен, завернутый в азербайджанский флаг на акции в Лос-Анджелесе: "Это идеология армян, которая строится и пропагандируется десятилетиями и показывает всю их нетерпимость".

Он напомнил, что армяне продолжают возводить памятники пособникам фашизма, "у которых руки по локоть в крови", и это уже "негативная тенденция, которая продолжается много лет".

"Несколько дней назад произошел еще один недопустимый инцидент - вандализм в отношении памятника Махатме Ганди в Ереване. Вопрос, в чем вина Ганди?", - добавил министр.

"Считаю, что чем раньше армянское общество избавится от этой идеологии, тем будет лучше для них. Надо смотреть в будущее , чем раньше люди, живущие там, поймут это, тем лучше будет и для них и для региона", - заявил глава МИД Азербайджана.

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Версия на английском языке Bayramov: The earlier Armenian society gets rid of this ideology, the better for them
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: "Radikal ermənilərin hərəkətləri qəbuledilməzdir"

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