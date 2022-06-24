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Байрамов: Азербайджан готов работать над мирным договором

Байрамов: Азербайджан готов работать над мирным договором Азербайджан готов работать над мирным договором.
Карабах
24 июня 2022 г. 14:04
Байрамов: Азербайджан готов работать над мирным договором

Азербайджан готов работать над мирным договором.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым.

"Если кто-то в регионе считает, что это было легко, я предлагаю им увидеть освобожденные территории", -заявил Байрамов.

"Позиция азербайджанской стороны заключается в том, что для нормализации межгосударственных отношений полное и неукоснительное выполнение всех трехсторонних заявлений является абсолютно необходимым и является залогом развития во всем регионе", отметил глава МИД.

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Версия на английском языке Azerbaijan ready to work on peace agreement, says FM
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: “Azərbaycan sülh müqaviləsi üzərində işləməyə hazırdır”

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