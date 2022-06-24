Байрамов: Азербайджан готов работать над мирным договором

Азербайджан готов работать над мирным договором.

Азербайджан готов работать над мирным договором.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым.

"Если кто-то в регионе считает, что это было легко, я предлагаю им увидеть освобожденные территории", -заявил Байрамов.

"Позиция азербайджанской стороны заключается в том, что для нормализации межгосударственных отношений полное и неукоснительное выполнение всех трехсторонних заявлений является абсолютно необходимым и является залогом развития во всем регионе", отметил глава МИД.