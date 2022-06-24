Байрамов: Азербайджан готов работать над мирным договором

Азербайджан готов работать над мирным договором.
Как передает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым.
"Если кто-то в регионе считает, что это было легко, я предлагаю им увидеть освобожденные территории", -заявил Байрамов.
"Позиция азербайджанской стороны заключается в том, что для нормализации межгосударственных отношений полное и неукоснительное выполнение всех трехсторонних заявлений является абсолютно необходимым и является залогом развития во всем регионе", отметил глава МИД.