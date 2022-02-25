О нас
Аудио новости

Байрамов: Армения продолжает игнорировать свои обязательства

Байрамов: Армения продолжает игнорировать свои обязательства Трехстороннее заявление стало новой возможностью для региона, однако Армения продолжает игнорировать свои обязательства.
Карабах
25 февраля 2022 г. 12:09
Байрамов: Армения продолжает игнорировать свои обязательства

Трехстороннее заявление стало новой возможностью для региона, однако Армения продолжает игнорировать свои обязательства.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на проходящей в Баку конференции, посвященной 30-летней годовщине геноцида в Ходжалы.

"44-дневная война завершилась великой победой и трехстороннее заявление стало новой возможностью для региона, открытием нового постконфликтного периода. Несмотря на всю боль прошлого азербайджанская сторона проявила готовность для нормализации сотрудничества с Арменией. Но в к сожалению, Армения продолжает игнорировать свои обязательства", - заявил глава МИД.

По его словам, самый главный вопрос в настоящее время - это восстановление освобожденных территорий Азербайджана и обеспечение безопасности людей, которые там будут проживать. В этой связи основной проблемой остается разминирование этих территорий.

Глава МИД отметил, что с ноября 2020 года Азербайджан продолжает нести жертвы, от мин продолжают гибнуть люди, тогда как Армения "продолжает игры вокруг выдачи карт минных полей".

Также, в ходе первой карабахской войны более 3000 человек пропали без вести, и несмотря на все предпринимаемые шаги Армения так и не предоставила информации о них.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijani FM: Armenia continues to ignore its commitments
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: “Ermənistan öhdəliklərini hələ də yerinə yetirmir”

Самое читаемое

Генпрокурор: В СМИ не должно быть места оскорбляющим честь и достоинство материалам
Генпрокурор: В СМИ не должно быть места оскорбляющим честь и достоинство материалам
22 февраля 2022 г. 11:15
В Москве пройдет фестиваль азербайджанской культуры
В Москве пройдет фестиваль азербайджанской культуры
19 февраля 2022 г. 16:40
Аэропорт Гостомель захвачен российскими войсками
Аэропорт Гостомель захвачен российскими войсками
24 февраля 2022 г. 21:58
Завтра в Азербайджане первый вторник Новруза
Завтра в Азербайджане первый вторник Новруза
21 февраля 2022 г. 15:50
Джахангир Аскеров представил коллективу нового вице-президента AZAL
Джахангир Аскеров представил коллективу нового вице-президента AZAL
24 февраля 2022 г. 17:21
В Баку задержан мужчина, убивший мать и двоих малолетних детей
В Баку задержан мужчина, убивший мать и двоих малолетних детей
21 февраля 2022 г. 07:06
Джонсон: Великобритания вводит жесткий и беспрецедентный пакет санкций против РФ
Джонсон: Великобритания вводит "жесткий и беспрецедентный" пакет санкций против РФ
24 февраля 2022 г. 21:50
В Баку убиты женщина и двое ее малолетних детей
В Баку убиты женщина и двое ее малолетних детей
20 февраля 2022 г. 17:55
Азербайджан и Россия подписали Декларацию о союзническом взаимодействии
ФотоАзербайджан и Россия подписали Декларацию о союзническом взаимодействии
22 февраля 2022 г. 19:48
Два вице-президента AZAL освобождены от должностей
Два вице-президента AZAL освобождены от должностей
24 февраля 2022 г. 17:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi