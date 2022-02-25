Байрамов: Армения продолжает игнорировать свои обязательства

Трехстороннее заявление стало новой возможностью для региона, однако Армения продолжает игнорировать свои обязательства.

Трехстороннее заявление стало новой возможностью для региона, однако Армения продолжает игнорировать свои обязательства.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на проходящей в Баку конференции, посвященной 30-летней годовщине геноцида в Ходжалы.

"44-дневная война завершилась великой победой и трехстороннее заявление стало новой возможностью для региона, открытием нового постконфликтного периода. Несмотря на всю боль прошлого азербайджанская сторона проявила готовность для нормализации сотрудничества с Арменией. Но в к сожалению, Армения продолжает игнорировать свои обязательства", - заявил глава МИД.

По его словам, самый главный вопрос в настоящее время - это восстановление освобожденных территорий Азербайджана и обеспечение безопасности людей, которые там будут проживать. В этой связи основной проблемой остается разминирование этих территорий.

Глава МИД отметил, что с ноября 2020 года Азербайджан продолжает нести жертвы, от мин продолжают гибнуть люди, тогда как Армения "продолжает игры вокруг выдачи карт минных полей".

Также, в ходе первой карабахской войны более 3000 человек пропали без вести, и несмотря на все предпринимаемые шаги Армения так и не предоставила информации о них.