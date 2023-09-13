Байрамов: Армения не раскрывает информацию о пропавших без вести в ходе Первой карабахской войны

Армения, игнорируя призывы Азербайджана, не раскрывает информацию о местонахождении пропавших без вести в ходе Первой карабахской войны.

Армения, игнорируя призывы Азербайджана, не раскрывает информацию о местонахождении пропавших без вести в ходе Первой карабахской войны.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, выступая на 54-ой сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

"Другой насущный вопрос касается судеб примерно 4000 граждан Азербайджана, пропавших без вести во время войны в начале 1990-х годов. К сожалению, Армения последовательно игнорирует наши призывы выполнить свои обязательства по гуманитарному праву и правам человека и раскрыть информацию о местонахождении этих пропавших без вести лиц", - заявил министр.

Он отметил, что несмотря на то, что конфликт между странами завершен и сегодня есть перспектива установления прочного мира, в постконфликтный период сохраняются серьезные проблемы, связанные с правами человека.

"Сотни тысяч наземных мин, установленных Арменией на освобожденных территориях Азербайджана, продолжают уносить жизни ни в чем не повинных людей, препятствуя продолжающимся усилиям по восстановлению на освобожденных территориях и ущемляя права азербайджанских вынужденных переселенцев на возвращение их в родные края. С момента подписания трехстороннего заявления в 2020 году жертвами наземных мин стали 306 человек. В целом, за последние 30 лет жертвами [мин] стали более 3 300 азербайджанцев", - отметил министр Байрамов.