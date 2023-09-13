О нас

Байрамов: Армения не раскрывает информацию о пропавших без вести в ходе Первой карабахской войны

Байрамов: Армения не раскрывает информацию о пропавших без вести в ходе Первой карабахской войны Армения, игнорируя призывы Азербайджана, не раскрывает информацию о местонахождении пропавших без вести в ходе Первой карабахской войны.
Карабах
13 сентября 2023 г. 13:00
Байрамов: Армения не раскрывает информацию о пропавших без вести в ходе Первой карабахской войны

Армения, игнорируя призывы Азербайджана, не раскрывает информацию о местонахождении пропавших без вести в ходе Первой карабахской войны.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, выступая на 54-ой сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

"Другой насущный вопрос касается судеб примерно 4000 граждан Азербайджана, пропавших без вести во время войны в начале 1990-х годов. К сожалению, Армения последовательно игнорирует наши призывы выполнить свои обязательства по гуманитарному праву и правам человека и раскрыть информацию о местонахождении этих пропавших без вести лиц", - заявил министр.

Он отметил, что несмотря на то, что конфликт между странами завершен и сегодня есть перспектива установления прочного мира, в постконфликтный период сохраняются серьезные проблемы, связанные с правами человека.

"Сотни тысяч наземных мин, установленных Арменией на освобожденных территориях Азербайджана, продолжают уносить жизни ни в чем не повинных людей, препятствуя продолжающимся усилиям по восстановлению на освобожденных территориях и ущемляя права азербайджанских вынужденных переселенцев на возвращение их в родные края. С момента подписания трехстороннего заявления в 2020 году жертвами наземных мин стали 306 человек. В целом, за последние 30 лет жертвами [мин] стали более 3 300 азербайджанцев", - отметил министр Байрамов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Bayramov: Armenia doesn't disclose information about missing persons of 1st Karabakh War
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: “Ermənistan insan hüquqları ilə bağlı öhdəliklərini yerinə yetirmir”

Самое читаемое

Российский эксперт: Отношения между РФ и Арменией остаются достаточно сложными
Российский эксперт: Отношения между РФ и Арменией остаются достаточно сложными
7 сентября 2023 г. 13:28
Азербайджан начал экспорт яблочного сока в Бруней-Даруссалам
Азербайджан начал экспорт яблочного сока в Бруней-Даруссалам
8 сентября 2023 г. 11:28
МИД: Т.н. выборы в Карабахе показывают, что Армения не заинтересована в мире с Азербайджаном
МИД: Т.н. "выборы" в Карабахе показывают, что Армения не заинтересована в мире с Азербайджаном
9 сентября 2023 г. 14:21
Вашингтон и Ханой достигли договоренностей в сфере поставок полупроводников в США
Вашингтон и Ханой достигли договоренностей в сфере поставок полупроводников в США
11 сентября 2023 г. 00:39
Ветеран Отечественной войны: Благодарен президенту за внимание к гражданам из уязвимых категорий населения
Ветеран Отечественной войны: Благодарен президенту за внимание к гражданам из уязвимых категорий населения
12 сентября 2023 г. 13:23
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.09.2023)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.09.2023)
13 сентября 2023 г. 09:03
В Болгарии прошло мероприятие, посвященное 100-летию Гейдара Алиева
ФотоВ Болгарии прошло мероприятие, посвященное 100-летию Гейдара Алиева
13 сентября 2023 г. 12:00
Житель Физули поделился впечатлениями в преддверии возвращения в родные края
Житель Физули поделился впечатлениями в преддверии возвращения в родные края
7 сентября 2023 г. 07:26
SOCAR начал поставки газа в Болгарию
SOCAR начал поставки газа в Болгарию
7 сентября 2023 г. 13:48
В КНДР спустили на воду первую субмарину с тактическим ядерным оружием
В КНДР спустили на воду первую субмарину с тактическим ядерным оружием
8 сентября 2023 г. 03:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi