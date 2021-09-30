О нас
Report Georgia
Аудио новости

Байрамов: Армения не выполняет достигнутых договоренностей

Байрамов: Армения не выполняет достигнутых договоренностей Армения по-прежнему не придерживается достигнутых договоренностей.
Карабах
30 сентября 2021 г. 13:47
Байрамов: Армения не выполняет достигнутых договоренностей
Джейхун Байрамов

Армения по-прежнему не придерживается достигнутых договоренностей.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов по итогам встречи с главой МИД Чехии Якубом Кулганеком.

Глава МИД напомнил, что прошел год с начала контрнаступательной операции, которая привела к победе Азербайджана в ходе 44 дневной войны.

"За более чем 10 месяцев с момента окончания войны, Азербайджан ведет соответствующие переговоры в рамках трёхстороннего соглашения от ноября прошлого года. Однако Армения до сих пор не придерживается этого соглашения, армянская сторона так и не выдала все карты минных полей освобожденных территорий. Это приводит к гибели мирных жителей, а также замедлению темпов реконструкции инфраструктуры на этих территориях и процессу возвращения туда вынужденных переселенцев", - заявил глава МИД.

По его словам, создание транспортного сообщения и открытие коммуникаций, предусмотренные соглашением, замедляются по этой же причине.

"Армения должна сделать свой выбор: конструктивное сотрудничество или вражеское отношение к соседям", - добавил Д. Байрамов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Armenia does not comply with agreements, says Azerbaijani FM 
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: "Ermənistan əldə olunmuş razılaşmalara riayət etmir"

Самое важное

Арестованный экс-депутат Рафаэль Джабраилов умер от коронавируса
Арестованный экс-депутат Рафаэль Джабраилов умер от коронавируса
30 сентября 2021 г. 11:14
С завтрашнего дня в Азербайджане снимается ряд ограничений
С завтрашнего дня в Азербайджане снимается ряд ограничений
30 сентября 2021 г. 10:51
В Баку полицейский застрелил жену в отделении полиции
В Баку полицейский застрелил жену в отделении полиции
30 сентября 2021 г. 10:35
В Баку состоялось 8-ое заседание совместной межправкомиссии между Азербайджаном и Грузией
ФотоВ Баку состоялось 8-ое заседание совместной межправкомиссии между Азербайджаном и Грузией
29 сентября 2021 г. 23:37
Проверка COVID-паспортов стала причиной столпотворения у входа в вузы
Проверка COVID-паспортов стала причиной столпотворения у входа в вузы
29 сентября 2021 г. 18:17
Генпрокуратура и МВД распространили совместную информацию о подрыве жителей Дашкесана на мине
Генпрокуратура и МВД распространили совместную информацию о подрыве жителей Дашкесана на мине
29 сентября 2021 г. 16:18
СГБ: Призывающие к ненависти и вражде предупреждены об ответственности
СГБ: Призывающие к ненависти и вражде предупреждены об ответственности
29 сентября 2021 г. 15:40
Начался визит Эрдогана в Россию
Начался визит Эрдогана в Россию
29 сентября 2021 г. 14:20
Министр образования Азербайджана поздравил студентов и школьников
Министр образования Азербайджана поздравил студентов и школьников
29 сентября 2021 г. 12:04
В Гяндже эксгумированы останки неизвестных шехидов
В Гяндже эксгумированы останки неизвестных шехидов
29 сентября 2021 г. 11:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi