Байрамов: Армения не выполняет достигнутых договоренностей

Армения по-прежнему не придерживается достигнутых договоренностей.

Армения по-прежнему не придерживается достигнутых договоренностей.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов по итогам встречи с главой МИД Чехии Якубом Кулганеком.

Глава МИД напомнил, что прошел год с начала контрнаступательной операции, которая привела к победе Азербайджана в ходе 44 дневной войны.

"За более чем 10 месяцев с момента окончания войны, Азербайджан ведет соответствующие переговоры в рамках трёхстороннего соглашения от ноября прошлого года. Однако Армения до сих пор не придерживается этого соглашения, армянская сторона так и не выдала все карты минных полей освобожденных территорий. Это приводит к гибели мирных жителей, а также замедлению темпов реконструкции инфраструктуры на этих территориях и процессу возвращения туда вынужденных переселенцев", - заявил глава МИД.

По его словам, создание транспортного сообщения и открытие коммуникаций, предусмотренные соглашением, замедляются по этой же причине.

"Армения должна сделать свой выбор: конструктивное сотрудничество или вражеское отношение к соседям", - добавил Д. Байрамов.