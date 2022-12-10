Азербайджанский мониторинг на территории временного размещения российских миротворцев не состоялся в результате провокации

Предварительный мониторинг Азербайджана для расследования незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территориях, где временно размещены российские миротворцы, и связанных с этим экологических последствий не состоялся в результате очередной провокации.
Азербайджанский мониторинг на территории временного размещения российских миротворцев не состоялся в результате провокацииАзербайджанский мониторинг на территории временного размещения российских миротворцев не состоялся в результате провокации Предварительный мониторинг Азербайджана для расследования незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территориях, где временно размещены российские миротворцы, и связанных с этим экологических последствий не состоялся в результате очеред
Карабах
10 декабря 2022 г. 20:24
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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Rusiya sülhməramlılarının olduğu ərazilərdə monitorinqi təxribat nəticəsində baş tutmayıb