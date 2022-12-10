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Азербайджанский мониторинг на территории временного размещения российских миротворцев не состоялся в результате провокации

Азербайджанский мониторинг на территории временного размещения российских миротворцев не состоялся в результате провокации Предварительный мониторинг Азербайджана для расследования незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территориях, где временно размещены российские миротворцы, и связанных с этим экологических последствий не состоялся в результате очеред
Карабах
10 декабря 2022 г. 20:24
Азербайджанский мониторинг на территории временного размещения российских миротворцев не состоялся в результате провокации

Предварительный мониторинг Азербайджана для расследования незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территориях, где временно размещены российские миротворцы, и связанных с этим экологических последствий не состоялся в результате очередной провокации.

Как сообщает Report, хотя между командованием миротворческого контингента и азербайджанской стороной была достигнута договоренность о начале наблюдения, совместная провокация миротворцев и незаконных армянских формирований в Карабахе не позволила сделать это.

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