Азербайджанский мониторинг на территории временного размещения российских миротворцев не состоялся в результате провокации

Предварительный мониторинг Азербайджана для расследования незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территориях, где временно размещены российские миротворцы, и связанных с этим экологических последствий не состоялся в результате очеред

Предварительный мониторинг Азербайджана для расследования незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территориях, где временно размещены российские миротворцы, и связанных с этим экологических последствий не состоялся в результате очередной провокации.