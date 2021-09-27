Азербайджанский лидер: Я уверен, что мусульмане мира адекватно отреагируют на это

"В течение 44 дней мы не только восстановили нашу территориальную целостность, не только изгнали врага с нашей земли, не только восстановили национальное достоинство, но и разбили голову армянскому фашизму".

"В течение 44 дней мы не только восстановили нашу территориальную целостность, не только изгнали врага с нашей земли, не только восстановили национальное достоинство, но и разбили голову армянскому фашизму".

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана, верховный главнокомандующий Ильхам Алиев в своем обращении к народу по случаю 27 сентября - Дня памяти.

"Каждый, кто посещает сегодня освобожденные земли, своими глазами видит проявления армянского вандализма. Все наши города разрушены до основания, все исторические памятники, мечети либо полностью разрушены, либо осквернены армянами. 65 из 67 мечетей полностью разрушены, в остальных полуразрушенных мечетях заклятый враг дабы оскорбить нас, оскорбить мусульман всего мира, содержал скот - коров, свиней. Я уверен, что мусульмане мира адекватно отреагируют на это. Я получаю из многих мусульманских стран письма, связанные с этим вопросом. Мы проводим практическую работу, информируем и будем информировать весь мир об армянском вандализме в период оккупации, армянском фашизме. Поэтому, как я уже отметил, наша Победа – это Победа, одержанная над армянским фашизмом", - подчеркнул президент.