Азербайджанский лидер: В село Талыш вернулись уже 20 семей и вернется еще около 180

Посмотрите, не прошло и года, как началось восстановление села Талыш. В село Талыш вернулись уже 20 семей и вернется еще около 180 семей.

Посмотрите, не прошло и года, как началось восстановление села Талыш. В село Талыш вернулись уже 20 семей и вернется еще около 180 семей.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев 18 марта в обращении к азербайджанскому народу из села Талыш Тертерского района по случаю праздника Новруз.

Отметив, что не пройдет и года, как в селе Талыш будет жить около 180 семей, глава государства подчеркнул, что для них будут созданы все условия. "Мы - народ, который творит и созидает. В отличие от Армении, мы творим и созидаем на своей территории", - добавил президент Азербайджана.