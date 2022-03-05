Президент Ильхам Алиев: Мы создадим в Карабахе и Зангезуре образец рая на земле

"Мы создадим в Карабахе и Зангезуре образец рая на земле".

"Мы создадим в Карабахе и Зангезуре образец рая на земле".

Как сообщает Report, об этом 5 марта заявил президент Ильхам Алиев, принимая исполнительного директора программы ООН по содействию устойчивому развитию населенных пунктов Маймуну Мохд Шарифа.

«Даже известные неправительственные организации, международные фонды закрывают глаза на то, что происходило в Карабахе и Зангезуре. Вы знаете, мы восстановим территории, как я уже говорил, создадим в Карабахе и Зангезуре образец рая на земле. Мы сделаем это любой ценой. Но я думаю, что недопустимо такое равнодушие международных организаций, донорских организаций, крупных фондов. Надеемся, что ООН поддержит нас через свои структуры и каналы коммуникации, донесет важное послание о том, что Азербайджан нуждается в поддержке. Мы считаем ваш визит признаком такой поддержки», - отметил глава государства.