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Азербайджанский лидер: Теперь их союзники хотят возродить армянскую армию

Азербайджанский лидер: Теперь их союзники хотят возродить армянскую армию 25 февраля президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии вручения квартир семьям шехидов и инвалидам войны в жилом комплексе в поселке Рамана
Карабах
25 февраля 2021 г. 17:50
Азербайджанский лидер: Теперь их союзники хотят возродить армянскую армию

"Но несколько дней назад я слышал, что сейчас их союзники хотят возродить армянскую армию, модернизировать ее. Почему? Против кого? Война закончилась. Если кто-то живет реваншистскими идеями, он увидит этот кулак, он на месте, и пусть они не испытывают наше терпение. Армия Армении уничтожена, ее нет и не должно быть. В таком фашистском государстве не должно быть армии. Мы никогда не позволим, чтобы вновь возникла какая-либо опасность для нас или чтобы наши граждане, которые вернутся на освобожденные земли, почувствовали какой-либо риск".

Как сообщает Report, об этом 25 февраля президент Ильхам Алиев заявил на церемонии вручения квартир семьям шехидов и инвалидам войны в жилом комплексе в поселке Рамана.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan lideri: "İndi onların müttəfiqləri Ermənistan ordusunu yenə də canlandırmaq istəyirlər"

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