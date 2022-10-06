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Президент: Карабахские армяне - наши граждане, это внутренний вопрос Азербайджана

Президент: Карабахские армяне - наши граждане, это внутренний вопрос Азербайджана "Карабахские армяне - наши граждане, мы сами решим, когда с ними говорить разговаривать".
Карабах
6 октября 2022 г. 18:10
Президент: Карабахские армяне - наши граждане, это внутренний вопрос Азербайджана

Карабахские армяне - наши граждане, это внутренний вопрос Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимающий участие в саммите Европейского политического сообщества в Праге, заявил, отвечая на вопрос журналиста радио "Азадлыг".

"Мы сами решим, когда с ними разговаривать. Это наш внутренний вопрос. Мы не собираемся обсуждать это с какой-либо страной", - добавил президент.

"Вы знаете, что сегодня состоится встреча: Шарль Мишель, Эмманюэль Макрон, Пашинян и я. Результаты этой встречи, я надеюсь, будут положительными, будет прогресс", - отметил глава государства.

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Версия на английском языке President: Karabakh Armenians are our citizens, this is Azerbaijan’s internal affair
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan lideri: "Qarabağ erməniləri bizim vətəndaşlarımızdır, biz onlarla nə vaxt danışacağımızı özümüz bilərik"

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