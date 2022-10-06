Президент: Карабахские армяне - наши граждане, это внутренний вопрос Азербайджана

"Карабахские армяне - наши граждане, мы сами решим, когда с ними говорить разговаривать".

Карабахские армяне - наши граждане, это внутренний вопрос Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимающий участие в саммите Европейского политического сообщества в Праге, заявил, отвечая на вопрос журналиста радио "Азадлыг".

"Мы сами решим, когда с ними разговаривать. Это наш внутренний вопрос. Мы не собираемся обсуждать это с какой-либо страной", - добавил президент.

"Вы знаете, что сегодня состоится встреча: Шарль Мишель, Эмманюэль Макрон, Пашинян и я. Результаты этой встречи, я надеюсь, будут положительными, будет прогресс", - отметил глава государства.