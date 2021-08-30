Президент Азербайджана: Эта Победа не имеет аналога в истории

"44-дневная Отечественная война – это наша славная история. Эта история будет жить вечно".

"44-дневная Отечественная война – это наша славная история. Эта история будет жить вечно. Потому что эта Победа не имеет аналога в истории. Азербайджанский народ был достоин этого, и мы, одержав Победу, изгнали врага из нашего родного края, освободили наши города, освободили родную Шушу. Сегодня Шуша уже возрождается и для возрождения города Шуша предпринимаются практические шаги".

Как сообщает Report, об этом, выступая на церемонии официального открытия Дней поэзии Вагифа, заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

"После войны я в первый раз приехал в Шушу 14 января этого года. Эта дата была выбрана неслучайно. Потому что 39 лет назад в этот день здесь с участием великого лидера был открыт мавзолей Вагифа, и мой приезд сюда именно 14 января имел большой символический смысл. Одним из моих первых указаний в мой первый приезд сюда было восстановление мавзолея Вагифа, потому что вандалы разрушили, снесли этот мавзолей. Они разрушили барельеф Вагифа внутри мавзолея, надгробие. То есть, они совершили свойственный им вандализм, так же, как мы являемся свидетелями этого на всех освобожденных землях. Восстановление мавзолея взял на себя Фонд Гейдара Алиева, и сегодня перед этим мавзолеем мы даем старт Дням поэзии Вагифа. Были восстановлены и Дни поэзии Вагифа, и фестиваль Харыбюльбюль. В мае этого года мы с большим вдохновением провели этот фестиваль, восстановили эту историю", - подчеркнул глава государства.