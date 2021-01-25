Азербайджанский депутат армянскому коллеге в ПАСЕ: Азербайджан освободил свои земли

"Азербайджан освободил свои земли”.

"Азербайджан освободил свои земли”.

Как сообщает Report, об этом заявил член делегации Азербайджана в Парламентской Ассамблее Совета Европы, депутат Рафаэль Гусейнов, комментируя выступление члена делегации Армении в организации во время начавшейся сегодня зимней сессии ПАСЕ.

“Сегодня исторический день для Азербайджана. 25 января 2001 года перед зданием Совета Европы впервые был поднят азербайджанский флаг, и Азербайджан стал полноправным членом организации. С тех пор Азербайджан добился больших успехов как в области прав человека, так и в развитии демократических институтов. Азербайджан, в частности, без чьей-либо помощи добился освобождения своих земель. Азербайджан в одиночку решил свою проблему. Спустя 20 лет после этой даты Азербайджан уверенно вступил в 2021 год”, - подчеркнул он.