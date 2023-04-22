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Азербайджанские военные, пострадавшие в результате армянской провокации в Шуше, вывезены в направлении Физули

Азербайджанские военные, пострадавшие в результате армянской провокации в Шуше, вывезены в направлении Физули Трое военнослужащих азербайджанской армии, подорвавшиеся на мине в Шушинском районе в результате армянской провокации, эвакуированы в направлении Физули.
Карабах
22 апреля 2023 г. 19:15
Азербайджанские военные, пострадавшие в результате армянской провокации в Шуше, вывезены в направлении Физули

Трое военнослужащих азербайджанской армии, подорвавшиеся на мине в Шушинском районе в результате армянской провокации, вывезены в направлении Физули.

Как передает Report, до этого всем троим военным была оказана неотложная медицинская помощь.

Ранее Министерство обороны Азербайджана сообщило, что в целях обострения ситуации на азербайджанской территории, где временно размещён Российский миротворческий контингент, армянской стороной была совершена очередная провокация на грунтовой дороге в направлении села Аллахгулулар Шушинского района.

"22 апреля примерно в 17:00 военный грузовик азербайджанской армии, перевозивший средства обеспечения на наши позиции, расположенные на высотах в окрестностях села Аллахгулулар, подорвался на мине, специально заложенной армянами в направлении движения дороги. В результате водитель и старший машины получили ранения, транспортное средство вышло из строя, придя в негодное состояние. Один из военнослужащих, прибывших для оказания помощи раненым, также получил ранения, подорвавшись на противопехотной мине", - заявили в оборонном ведомстве.

Это в лишний раз показывает, что несмотря на мирные призывы азербайджанской стороны в направлении достижения устойчивого мира в регионе, Армения прилагает максимум усилий для срыва этих инициатив.

Также стоит особо подчеркнуть бездействие и попустительство российского миротворческого контингента, который закрывает глаза на перевозку и установку армянской стороной мин на азербайджанской территории. Это, безусловно, поощряет армянскую сторону на дальнейшие провокации.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞuşada erməni təxribatı nəticəsində yaralanan hərbçilərimiz Laçın yolu vasitəsilə təxliyə olunub

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