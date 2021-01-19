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Азербайджанские и российские саперы обезвредили 210 мин

Азербайджанские и российские саперы обезвредили 210 мин Пиротехническая группа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий совместно с сотрудниками МЧС Азербайджана продолжает операцию по разминированию освобожденных от окку
Карабах
19 января 2021 г. 21:09
Азербайджанские и российские саперы обезвредили 210 мин

Пиротехническая группа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий совместно с сотрудниками МЧС Азербайджана продолжает операцию по разминированию освобожденных от оккупации земель.

Как сообщили Report в МЧС, в результате совместной деятельности до 19 января были проведены поисковые работы на площади более 5 гектаров.

За это время было обнаружено и обезврежено 210 мин и 2 неразорвавшихся боеприпаса. 174 мины противопехотные, 36 –противотанковые.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Rusiya minaaxtaranları 210 mina zərərsizləşdirib

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