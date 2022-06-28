Азербайджанская делегация обсудила перспективы развития сотрудничества с UN-Habitat

Азербайджанская делегация, принимающая участие на XI сессии Всемирного форума городов (WUF11), провела встречу с представителями Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и проекта URBAN lab по поддержке развития городов.

Азербайджанская делегация, принимающая участие на XI сессии Всемирного форума городов (WUF11), провела встречу с представителями Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и проекта URBAN lab по поддержке развития городов.

Как сообщает командированный в Польшу для участия во Всемирном форуме городов корреспондент Report, в ходе встречи председатель Государственного комитета градостроительства и архитектуры Азербайджана Анар Гулиев проинформировал представителей Программы ООН по населенным пунктам, что восстановление инфраструктуры на освобожденных после 30-летней оккупации территориях страны является приоритетом для Азербайджана и рассказал о проводимой там работе.

По его словам, опыт UN-Habitat в вопросе восстановления разрушенных городов может быть полезен для Азербайджана.

А. Гулиев отметил, что уже подготовлены генпланы ряда городов, в том числе Агдама, Физули, Зангелана, а на днях главе государства был представлен план восстановления Кяльбаджара. "Мы тесно сотрудничаем с зарубежными экспертами в этом вопросе", - добавил он.

А. Гулиев рассказал, что на освобожденных территориях реализуется концепция "умный город/село", планируется создание зеленой энергетической зоны, также там будут располагаться 3 международных аэропорта, один из которых уже функционирует в Физули.

"Мы тесно сотрудничаем с UN-Habitat и уже согласовали несколько направлений совместной работы",- заявил председатель госкомитета, отметив, что если бы Программа ООН по населенным пунктам была представлена в стране, это позволило бы еще более активизировать это сотрудничество.

В ходе встречи стороны обсудили возможность проведения Национального форума городов в Азербайджане этой осенью.

Специальный представитель президента Азербайджана в Зангилане Вахид Гаджиев рассказал об инфраструктурных проектах, реализуемых в настоящее время в этом освобожденном районе, о восстановлении транспортных и железнодорожных путей. По его словам, строительство второго, возводимого на освобожденных от оккупации территориях, аэропорта в Зангилане планируется завершить в сентябре-октябре этого года.

В.Гаджиев также рассказал о реализации концепции "умный город/село" в Зангеланском районе, отметив что первый подобный населенный пункт Агалы был недавно сдан в эксплуатацию. "Для нас приоритетом является создание инфраструктуры и комфортных условий для проживания там людей",- добавил спецпредставитель президента.

Специальный представитель президента Азербайджана по Шушинскому району Айдын Керимов отметил историческую важность города Шуша, заявив, что в настоящее время осуществляется работа по восстановлению разрушенного историко-культурного наследия города. А. Керимов заявил, что опыт UN-Habitat в вопросе восстановления города был бы особо полезен.

По его словам, что с участием влиятельных зарубежных экспертов ведется работа по проектированию системы подачи воды и канализационных сетей города, планируется завершить эту работу к осени этого года, а с начала следующего перейти к этапу строительства.

Спецпредставитель президента на освобожденных территориях Карабахского экономического района (кроме города Шуша) Эмин Гусейнов в свою очередь отметил, что девизом XI сессии Всемирного форума городов является "Преобразование городов для лучшего будущего", однако в настоящее время перед Азербайджаном стоит куда более сложная задача - восстановление разрушенных в ходе оккупации городов. Он напомнил, что в ходе армянской оккупации 9 азербайджанских городов были полностью стерты с лица земли.

"Люди устали ждать, они хотят вернуться в свои родные края. Опыт Программы ООН по населенным пунктам будет очень полезен",- заявил спецпредставитель.

Во встрече также приняли участие руководитель секретариата Координационного штаба по реконструкции освобожденных территорий Нусрат Сулейманов и старший советник отдела по работе с неправительственными организациями и коммуникации Администрации президента Султан Гаджиев.