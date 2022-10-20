О нас

Азербайджан заинтересован в привлечении польских компаний к восстановлению освобожденных земель

Азербайджан заинтересован в привлечении польских компаний к восстановлению освобожденных земель Привлечение польских компании на восстановление освобожденных территорий является важным направлением
Карабах
20 октября 2022 г. 11:40
Азербайджан заинтересован в привлечении польских компаний к восстановлению освобожденных земель

Привлечение польских компании к восстановлению освобожденных территорий Азербайджана является важным направлением.

Как передает Report, об этом глава Азербайджанского агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев заявил на проходящем сегодня в Баку бизнес-форуме Польша-Азербайджан.

"С точки зрения инвестиций, нам важно видеть польские компании в Азербайджане. Также для нас важным направлением является привлечение польских компании на восстановление освобожденных от оккупации территорий", - сказал он.

Абдуллаев отметил, что отношения между странами активно развиваются: растет торговый оборот, в том числе азербайджанский экспорт в Польшу. Помимо этого, успешно функционирует торговый дом Польши в Азербайджане и торговое представительство Азербайджана в Польше.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijan interested in attracting Polish companies to restore liberated lands
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Qarabağın bərpasına Polşa şirkətlərini cəlb etməkdə maraqlıdır

Экслюзивные новости

Глава Донецкой области рассказал о ситуации на освобожденных территориях
Глава Донецкой области рассказал о ситуации на освобожденных территориях
19 октября 2022 г. 16:32
Сабина Алиева: Начат процесс для внесения поправок в конституционный закон об институте омбудсмена
Сабина Алиева: Начат процесс для внесения поправок в конституционный закон об институте омбудсмена
19 октября 2022 г. 12:49
Чудовищный теракт армян против отправленных на помощь в Спитак азербайджанцев
Чудовищный теракт армян против отправленных на помощь в Спитак азербайджанцев
18 октября 2022 г. 14:15
Бои вдоль Араза: В Худаферине мы устроили засаду и разгромили врага
ФотоБои вдоль Араза: В Худаферине мы устроили засаду и разгромили врага
18 октября 2022 г. 13:10
Генри Ван Ренс: Азербайджан является жертвой в конфликте с Арменией
Генри Ван Ренс: Азербайджан является жертвой в конфликте с Арменией
15 октября 2022 г. 17:00
Глава фонда из Чехии: Важно увидеть правду своими глазами
Глава фонда из Чехии: Важно увидеть правду своими глазами
15 октября 2022 г. 16:02
Керсти Кивирют: Все эти преступления быть расследованы и рассмотрены в судах
Керсти Кивирют: Все эти преступления быть расследованы и рассмотрены в судах
15 октября 2022 г. 15:41
Ангеле Кудайтене: Правда об произошедшем здесь должна быть доведена до мирового сообщества
Ангеле Кудайтене: Правда об произошедшем здесь должна быть доведена до мирового сообщества
15 октября 2022 г. 15:12
Союзу писателей Азербайджана выделено 203 тыс. манатов на проведение съезда
Союзу писателей Азербайджана выделено 203 тыс. манатов на проведение съезда
13 октября 2022 г. 11:01
Заместитель генсека ОТГ: Азербайджан играет объединяющую роль в тюркском мире
Заместитель генсека ОТГ: Азербайджан играет объединяющую роль в тюркском мире
12 октября 2022 г. 11:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi