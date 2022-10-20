Азербайджан заинтересован в привлечении польских компаний к восстановлению освобожденных земель

Привлечение польских компании на восстановление освобожденных территорий является важным направлением

Привлечение польских компании к восстановлению освобожденных территорий Азербайджана является важным направлением.

Как передает Report, об этом глава Азербайджанского агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев заявил на проходящем сегодня в Баку бизнес-форуме Польша-Азербайджан.

"С точки зрения инвестиций, нам важно видеть польские компании в Азербайджане. Также для нас важным направлением является привлечение польских компании на восстановление освобожденных от оккупации территорий", - сказал он.

Абдуллаев отметил, что отношения между странами активно развиваются: растет торговый оборот, в том числе азербайджанский экспорт в Польшу. Помимо этого, успешно функционирует торговый дом Польши в Азербайджане и торговое представительство Азербайджана в Польше.