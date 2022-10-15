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Генри Ван Ренс: Азербайджан является жертвой в конфликте с Арменией

Генри Ван Ренс: Азербайджан является жертвой в конфликте с Арменией Азербайджан является жертвой в конфликте с Арменией.
Карабах
15 октября 2022 г. 17:00
Генри Ван Ренс: Азербайджан является жертвой в конфликте с Арменией

Азербайджан является жертвой в конфликте с Арменией, его людям и территории нанесен огромный ущерб.

Об этом Report заявил Генри Ван Ренс из Нидерландов, который пишет книгу об истории Карабаха.

"Я был тут в феврале, это очень трагично. Я добавлю рассказ о своем нынешнем визите в книгу, которую пишу, и попрошу свое государство подумать об этом, потому что Нидерланды до сих пор не признали геноцид совершенный против азербайджанского народа", - отметил он.

По его словам, не так давно, он написал письмо некоторым представителям Европарламента, откровенно обвинив их в проармянской позиции. Однако, отметил Х. Ван Ренс, до сих пор никакого ответа не последовало.

15 октября делегация иностранных экспертов и представителей НПО посетила освобожденное от армянской оккупации село Эдилли Ходжавендского района. В ее составе представители НПО Чехии, Нидерландов, Польши, Финляндии, Сербии, Румынии, Турции и Эстонии.

В освобожденном от оккупации селе Эдилли в конце сентября было найдено еще одно массовое захоронение. Обнаружены останки 12 человек, предположительно азербайджанских военнослужащих, руки и ноги которых перед смертью были связаны проволокой.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQarabağın tarixi haqqında kitab yazan niderlandlı: “Azərbaycan Ermənistanla münaqişənin qurbanıdır”

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