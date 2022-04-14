Апостольская префектура: Азербайджан - яркий пример мультикультурализма и толерантности

Азербайджан является одним из ярких примеров удачной модели мультикультурализма и толерантности.

Азербайджан является одним из ярких примеров удачной модели мультикультурализма и толерантности.

Об этом Report заявил пресс-секретарь апостольской префектуры католической церкви в Азербайджане Турал Агаев в Гадруте.

"Будучи гражданином Азербайджана и католиком, могу сказать, что отношение в Азербайджане между религиями и этническими общинами образцовое. Это не раз отмечалось на самом высоком уровне, в том числе Папой Римским Франциском. В этом плане мы счастливые граждане - у нас обеспечена полная свобода вероисповедания", - заявил Т. Агаев.

"Находится тут - это один из тех случаев, когда слова бессильны, - поделился он своими впечатлениями от поездки - "Испытываешь одновременно радость, гордость и печаль, потому что мы понимаем, какой ценой это нам далось. Мы помним наших шехидов и в том числе приехали помолиться за упокоение их душ".

По словам Т. Агаева, природа Карабаха прекрасна, однако еще очень многое предстоит сделать, чтобы заново вдохнуть в жизнь в эти территории.

Сегодня представители христианских религиозных общин Азербайджана прибыли в освобожденный от оккупации поселок Гадрут Ходжавендского района. Поездка организована Государственным комитетом по работе с религиозными организациями Азербайджана при поддержке Фонда пропаганды моральных ценностей по случаю праздника Пасхи.