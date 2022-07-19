Байрамов: Азербайджан ценит усилия ЕС по содействию в постконфликтном восстановлении

Азербайджан высоко ценит усилия Европейского союза по содействию в постконфликтном восстановлении страны.

Азербайджан высоко ценит усилия Европейского союза по содействию в постконфликтном восстановлении страны.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил по итогам 18-ого заседания Совета сотрудничества Азербайджан-Европейский союз, состоявшегося сегодня в Брюсселе.

По его словам, сегодня компании ЕС участвуют в различных проектах на освобожденных территориях.

"Также мы благодарны ЕС за помощь в гуманитарном разминировании, включая недавний пакет помощи в 4 млн. евро. Все соответствующие инструменты мы мобилизуем для поддержки усилий по разминированию", - заявил глава МИД.