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Байрамов: Азербайджан ценит усилия ЕС по содействию в постконфликтном восстановлении

Байрамов: Азербайджан ценит усилия ЕС по содействию в постконфликтном восстановлении Азербайджан высоко ценит усилия Европейского союза по содействию в постконфликтном восстановлении страны.
Карабах
19 июля 2022 г. 18:48
Байрамов: Азербайджан ценит усилия ЕС по содействию в постконфликтном восстановлении

Азербайджан высоко ценит усилия Европейского союза по содействию в постконфликтном восстановлении страны.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил по итогам 18-ого заседания Совета сотрудничества Азербайджан-Европейский союз, состоявшегося сегодня в Брюсселе.

По его словам, сегодня компании ЕС участвуют в различных проектах на освобожденных территориях.

"Также мы благодарны ЕС за помощь в гуманитарном разминировании, включая недавний пакет помощи в 4 млн. евро. Все соответствующие инструменты мы мобилизуем для поддержки усилий по разминированию", - заявил глава МИД.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: “Azərbaycan Aİ-nin postmünaqişə dövründə bərpa işlərinə kömək səylərini yüksək qiymətləndirir”

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