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ПРООН: Азербайджан устанавливает новые стандарты, создав Центр передового опыта по разминированию

ПРООН: Азербайджан устанавливает новые стандарты, создав Центр передового опыта по разминированию Создав Центр передового опыта по разминированию, Азербайджан устанавливает новые стандарты в этой области.
Карабах
6 июля 2024 г. 11:12
ПРООН: Азербайджан устанавливает новые стандарты, создав Центр передового опыта по разминированию

Создав Центр передового опыта по разминированию, Азербайджан устанавливает новые стандарты в этой области.

Как передает Report, об этом говорится в публикации Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в соцсети "Х".

"Данная совместная инициатива [Центр передового опыта по разминированию] ПРООН и Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) укрепит наш потенциал по устранению минных угроз в Азербайджане и поможет другим странам, пострадавшим от мин", - отмечается в сообщении.

Напомним, что в ходе III Международной конференции по противоминной деятельности "Снижение воздействия мин на окружающую среду - Мобилизация ресурсов для безопасного и зеленого будущего" в Зангилане ПРООН и ANAMA подписали декларацию о намерениях по созданию Центра передового опыта по разминированию.

Центр будет обеспечивать национальное, региональное и международное обучение и наращивание потенциала, сертификацию и передачу знаний в области противоминной деятельности, а также содействовать исследованиям и инновациям для разработки новейших технологий и методологий в области гуманитарного разминирования.

Его создание является показателем намерения Азербайджана расширить свои возможности в борьбе с минными угрозами и внести вклад в глобальные усилия по созданию мира, свободного от мин.

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Версия на английском языке UNDP: Azerbaijan is setting new standard in demining efforts
Версия на азербайджанском языке UNDP: Azərbaycan minatəmizləmə üzrə Mükəmməllik Mərkəzi yaratmaqla yeni standartlar müəyyən edir

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