Азербайджан предупредил Армению

Недопустимо, чтобы некоторые руководители Армении и армянские СМИ выдвигали необоснованные обвинения в адрес российских миротворческих сил и азербайджанской стороны

Недопустимо, чтобы некоторые руководители Армении и армянские СМИ выдвигали необоснованные обвинения в адрес российских миротворческих сил и азербайджанской стороны.

Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении Минобороны и Службы Госбезопасности.

Армянская сторона должна обеспечить выполнение положений трехстороннего заявления, поддержать соблюдение режима прекращения огня и мира, воздерживаться от провокаций со стороны оставшихся армянских вооруженных формирований или остатков вооруженных сил Армении, умышленного обострения ситуации и использования таких случаев во внутриполитических целях.

Придерживаясь положений трехстороннего заявления, Азербайджанская Республика продолжает свои усилия по обеспечению мира в регионе в тесной координации и сотрудничестве с миротворческими силами Российской Федерации», - говорится в заявлении.