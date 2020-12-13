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Азербайджан предупредил Армению

Азербайджан предупредил Армению Недопустимо, чтобы некоторые руководители Армении и армянские СМИ выдвигали необоснованные обвинения в адрес российских миротворческих сил и азербайджанской стороны
Карабах
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13 декабря 2020 г. 13:34
Азербайджан предупредил Армению

Недопустимо, чтобы некоторые руководители Армении и армянские СМИ выдвигали необоснованные обвинения в адрес российских миротворческих сил и азербайджанской стороны.

Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении Минобороны и Службы Госбезопасности.

Армянская сторона должна обеспечить выполнение положений трехстороннего заявления, поддержать соблюдение режима прекращения огня и мира, воздерживаться от провокаций со стороны оставшихся армянских вооруженных формирований или остатков вооруженных сил Армении, умышленного обострения ситуации и использования таких случаев во внутриполитических целях.

Придерживаясь положений трехстороннего заявления, Азербайджанская Республика продолжает свои усилия по обеспечению мира в регионе в тесной координации и сотрудничестве с миротворческими силами Российской Федерации», - говорится в заявлении.

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