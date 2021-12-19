Азербайджан представит в международные организации отчет о разрушении кладбищ

Омбудсмен Сабина Алиева выполняет миссию по установлению фактов разрушения кладбищ в освобожденном Физулинском районе вооруженными силами Армении во время оккупации.

Омбудсмен Сабина Алиева выполняет миссию по установлению фактов разрушения кладбищ в освобожденном Физулинском районе вооруженными силами Армении во время оккупации.

Как передает Report, об этом сообщает офис омбудсмена.

Так, в результате применения по указанию военно-политического руководства Армении тяжелой артиллерии и запрещенного оружия против нашей страны, в Физулинском районе были безжалостно уничтожены все гражданские объекты, населенные пункты, историко-культурные, религиозные памятники, даже кладбища, на которых похоронены наши соотечественники.

В рамках ознакомительного визита был проведен мониторинг в городах Физули и кладбищах поселков Гараханбейли, Дадали, Кюрдляр. Отчет о результатах исследования будет подготовлен на месте и разослан в международные и региональные организации.