Азербайджан предложил дорогу Агдам-Ханкенди для удовлетворения потребностей армянских жителей

Создание Лачынского погранперехода является суверенным правом Азербайджана

Создание Лачынского погранперехода является суверенным правом Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в ходе встречи с новоназначенным послом Российской Федерации в Азербайджанской Республике Михаилом Евдокимовым.

Было отмечено, что несмотря на это армянская сторона совершила провокации против ППП 15 июня и в начале июля. Азербайджанская сторона вновь создала условия для пересечения ППП армянскими жителями. В то же время было указано, что также можно использовать дорогу Агдам-Ханкенди для удовлетворения потребностей армянских жителей Азербайджана.