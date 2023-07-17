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Азербайджан предложил дорогу Агдам-Ханкенди для удовлетворения потребностей армянских жителей

Азербайджан предложил дорогу Агдам-Ханкенди для удовлетворения потребностей армянских жителей Создание Лачынского погранперехода является суверенным правом Азербайджана
Карабах
17 июля 2023 г. 23:16
Азербайджан предложил дорогу Агдам-Ханкенди для удовлетворения потребностей армянских жителей

Создание Лачынского погранперехода является суверенным правом Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в ходе встречи с новоназначенным послом Российской Федерации в Азербайджанской Республике Михаилом Евдокимовым.

Было отмечено, что несмотря на это армянская сторона совершила провокации против ППП 15 июня и в начале июля. Азербайджанская сторона вновь создала условия для пересечения ППП армянскими жителями. В то же время было указано, что также можно использовать дорогу Агдам-Ханкенди для удовлетворения потребностей армянских жителей Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan erməni sakinlərin ehtiyaclarının qarşılanması üçün Ağdam-Xankəndi yolunu təklif edib

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