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Азербайджан повторно подал в Европейский суд по правам человека жалобу на Армению 

Азербайджан повторно подал в Европейский суд по правам человека жалобу на Армению  Азербайджан подал в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вторую межгосударственную жалобу в связи с отказом Армении предоставить имеющиеся у нее карты создающих угрозу для жизни минных полей и неразорвавшихся снарядов на освобожденных территориях Азе
Карабах
4 июня 2021 г. 12:54
Азербайджан повторно подал в Европейский суд по правам человека жалобу на Армению 
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Азербайджан подал в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вторую межгосударственную жалобу в связи с отказом Армении предоставить имеющиеся у нее карты создающих угрозу для жизни минных полей и неразорвавшихся снарядов на освобожденных территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, это обращение усилит давление на Армению в целях соблюдения ею своих международных обязательств.

Огромное количество мин было заложено Арменией в период почти тридцатилетней незаконной оккупации международно признанных территорий Азербайджана. В нарушение международного права Армения также закладывала мины во время отступления с освобожденных территорий.

После совместного Заявления от 10 ноября 2020 года, положившего конец всем военным действиям между Арменией и Азербайджаном, правительство Азербайджана неоднократно призывало Армению передать карты минных полей.

В феврале 2021 года министр иностранных дел Джейхун Байрамов направил генеральному секретарю ООН обращение с просьбой поддержать призывы к Армении опубликовать местонахождение мин.

Полномочный представитель Азербайджана при ЕСПЧ Чингиз Аскеров в связи с данным вопросом сказал: "Отказ Армении предоставить карты минных полей не имеет никаких стратегических, правовых либо моральных оснований и направлено лишь на причинение гибели и увечий гражданскому населению Азербайджана в данном регионе. Действия Армении также подвергают опасности армянское население, проживающее на освобожденных территориях.

Мы еще раз требуем от Армении соблюдения своих международно-правовых обязательств и предоставления карт минных полей и любой значимой информации по этому вопросу. Мы призываем Европейский суд вмешаться, покуда Армения отказывается от этого".

Продолжающийся отказ предоставить такие карты, либо любую информацию, содействующую усилиям Азербайджана спасти жизни, привел и продолжает приводить к серьезным нарушениям прав граждан Азербайджана, гарантированных статьями 2 и 8 Европейской конвенции, статьей 1 Дополнительного протокола к конвенции, а также статьями 2(1) и 3(2) Протокола номер 4 к конвенции.

В период после подписания совместного заявления противопехотные мины и иные заложенные Арменией взрывные устройства привели к гибели и ранению более 120 лиц. Это число продолжает расти, несмотря на очистку освобожденных территорий от более 35000 мин на участках приблизительно в 100 миллионов квадратных метров за 200 дней, прошедших с подписания Совместного заявления.

Отказ предоставить карты минных полей также препятствует усилиям Азербайджана по возвращению вынужденно перемещенных лиц в свои дома почти через 30 лет после их насильственного изгнания в результате армянской оккупации.

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Версия на английском языке Azerbaijan files second complaint against Armenia with ECtHR
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan ikinci dəfə Ermənistanla bağlı Avropa Məhkəməsinə şikayət göndərib

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