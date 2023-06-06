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Азербайджан полон решимости реинтегрировать этнических армян, проживающих в Карабахском регионе

Азербайджан полон решимости реинтегрировать этнических армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджан полон решимости реинтегрировать этнических армян, проживающих в Карабахском регионе, в политико-правовое, экономическое и социальное пространство Азербайджана в качестве равноправных граждан
Карабах
6 июня 2023 г. 21:54
Азербайджан полон решимости реинтегрировать этнических армян, проживающих в Карабахском регионе

Азербайджан полон решимости реинтегрировать этнических армян, проживающих в Карабахском регионе, в политико-правовое, экономическое и социальное пространство Азербайджана в качестве равноправных граждан

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе своего выступления на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ.

В частности, была отмечена необходимость строгого соблюдения обязательств не вмешиваться во внутренние дела государств, не наносить ущерб интеграции лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, и не разжигать сепаратизм на территории соседних государств.

По словам министра, в результате неустанных усилий, предпринимаемых правительством Азербайджана, группа семей вынужденных переселенцев уже вернулась в село Агалы Зангиланского района, село Талыш Тертерского района и город Лачын. Министр Джейхун Байрамов вместе с тем отметил, что массовое загрязнение Арменией территорий Азербайджана минами и другими взрывчатыми веществами продолжает оставаться главным препятствием и серьезной гуманитарной угрозой.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Qarabağ bölgəsinin etnik erməni sakinlərinin yenidən inteqrasiyasında qərarlıdır

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