Азербайджан показал всему миру, как вести современную войну

Азербайджан показал всему миру, как нужно вести современные войны, что особенно примечательно на фоне войны в Украине и Секторе Газа.

Азербайджан показал всему миру, как нужно вести современные войны, что особенно примечательно на фоне войны в Украине и Секторе Газа.

Как сообщает Report, об этом рассказал бывший депутат Саратовской областной думы от "Единой России", политический аналитик Дмитрий Чернышевский на своем канале в Youtube, проанализировав противостояния в Украине и Израиле.

"Вряд ли кто-нибудь проводил аналогии и ставил Азербайджан в пример Израилю и Украине одновременно. Азербайджан в современных реалиях показывает и Украине, и Израилю пример, как надо воевать", - сказал аналитик.

Он считает, что в современных войнах информационная составляющая играет намного более важную роль, чем во все предыдущие периоды.

"Войны ведутся в информационную эпоху при стремительном развитии средств коммуникаций, когда даже телевизор утратил свою монополию в качестве главного источника информации. Социальные сети очень активны, информационное пространство огромно, война идет в прямом эфире, на каждое действие идет реакция, причем порой довольно далеких от войны людей", – отмечает Чернышевский.

"Так, для Украины битва за американское общественное мнение, за мнение американской элиты даже важнее любого военного сражения, потому что от позиции Украины в западном общественном мнении зависит, сумеет ли Украина одержать победу в войне или она ее проиграет. Украина ведет войну не своим оружием и не на свои деньги. Украина ведет войну на чужие деньги, поэтому она критически зависит от своих союзников по коалиции "Рамштайн". При этом Украина не стала максимизировать свои усилия на информационном поприще, поэтому она сейчас имеет то, что имеет. Украина зависит от информационной составляющей больше, чем от чисто военной", – заявил он.

"Но и Израиль, как это ни странно, зависит от нее примерно так же. Мы это видим, когда американцы устами своих самых высокопоставленных представителей говорят: "Ребята, у вас осталось 2-3 недели, чтобы закончить свою войну, иначе мы не сможем вам по-прежнему помогать и поддерживать. Мы не выдерживаем давления международного общественного мнения и общественного давления в самих США". Так что Израиль тоже сильно зависит от общественного мнения",- подчеркнул Чернышевский, отметив, что и Азербайджан сильно зависел от информационной составляющей.

"Когда была армянская агрессия в Азербайджане, когда армяне захватили часть Азербайджана, в стране было минимум 700 тысяч беженцев, а может и миллион. И кто-нибудь на Западе хотя бы слезинку пролил по этим беженцам, которых выгоняли из их домов, отбирали имущество, убивали, насиловали? Никто. Запад это все проглотил, потому что тогда, в 1990-е годы, Армения абсолютно доминировала в информационной повестке. Армяне были молодцы, а азербайджанцы – какими-то злобными турками, которых вообще не надо жалеть. Запад закрыл на это глаза. В 90-е годы Азербайджан проиграл не только Первую Карабахскую войну, но и информационную", – констатирует эксперт.

"И что мы теперь видим? Что Азербайджан абсолютно блистательно провел войну в Карабахе и полностью победил во время этой войны в информационном поле. А армяне считали, что они такие великие, что все за армян, что азербайджанцы – это какие-то злобные варвары, которых никто не любит, и вдруг весь мир оказался на стороне Азербайджана. Да, сейчас раздаются отдельные голоса, в том числе на Западе, против Азербайджана, причем совершенно лживые голоса, потому что они абсолютно игнорируют реальность. Но после драки кулаками не машут, и они, эти голоса, все равно тонут в общем позитивном отношении.

Азербайджан решил карабахский вопрос, армяне ушли, но их никто не выгонял. Это даже Европарламент и евродепутаты признали. Армяне ушли сами, никем не гонимые, потому что у них совесть была нечистой. Все они были либо замешаны в изгнании азербайджанцев 30 лет назад, либо у них были родственники в террористическом образовании, которое называлось "армией Нагорного Карабаха".

Поэтому они боялись, что соседи-азербайджанцы вернутся и спросят: "А где мое имущество, а где мой дом, а где моя машина?" И увидят мечети, которые были испоганены, разоренные азербайджанские села. Поэтому армяне и убежали. Убежали, потому что они считали себя виноватыми. Весь народ в Карабахе был виноват перед азербайджанцами. Они устыдились и от страха убежали", – заявил Чернышевский.

"Получается, Азербайджан победил в ситуации, в которой очень трудно победить. Когда произошел массовый исход армянского населения из Карабаха. Это довольно щекотливая и сложная ситуация. Здесь крайне легко было оказаться виноватым, но Азербайджан не оказался. То есть, информационную повестку Азербайджан выиграл полностью. И война была очень короткой – всего двое суток. За двое суток Азербайджан одержал победу, тем самым обеспечив блицкриг. А это необходимое условие", - подчеркнул политолог.

Украина, как и Израиль, ничего не делает для того, чтобы показать свою правоту, считает Чернышевский.

"А Азербайджан показал нам, что и как надо делать. Азербайджан подготовился к войне, подготовил информационную площадку, полностью переиграл армянское государство в информационном сражении и осуществил блицкриг. Короткая война – это как раз то, что нужно было. Азербайджан своим блицкригом и информационной составляющей дает абсолютно безупречный пример и Украине, и Израилю. Из трех последних войн современной была только одна – Карабахская. Молниеносная война, при блистательном информационном сопровождении", – напоминает он.

"Украинская война – это война 1915 года, а израильская война – война 1980-го года. Это устаревшие войны. Поэтому и проблемы возникают. Украина не может победить, хотя и знает, как это сделать. Просто у нее сил не хватает по разным причинам. А Израиль может, но он не знает, как именно. Вот это все и работает против этих стран", – подытожил эксперт.