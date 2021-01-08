Азербайджан подготовил предложения по визиту миссии ЮНЕСКО на деоккупированные территории

В ближайшее время документ будет представлен в Секретариат ЮНЕСКО

Азербайджанская сторона подготовила предложения по визиту миссии ЮНЕСКО на освобожденные от армянской оккупации территории.

Как сообщает Report, об этом сообщил министр культуры Анар Керимов на встрече с резидентом-координатором ООН в Азербайджане, постоянным представителем Программы развития ООН (ПРООН) Гуламом Исакзаи в онлайн-формате.

Министр отметил, что азербайджанская сторона подготовила свои предложения по проекту документа, охватывающего параметры миссии, и в ближайшее время он будет представлен в Секретариат ЮНЕСКО.