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Подготовлен отчет по фактам пыток в отношении азербайджанских пленных

Подготовлен отчет по фактам пыток в отношении азербайджанских пленных Общественное объединение "Развитие общественных и гражданских отношений" подготовило предварительный отчет о жестоком обращении и пытках в отношении азербайджанских военнопленных
Карабах
25 декабря 2020 г. 14:49
Подготовлен отчет по фактам пыток в отношении азербайджанских пленных

Общественное объединение "Развитие общественных и гражданских отношений" подготовило предварительный отчет о жестоком обращении и пытках в отношении азербайджанских военнопленных в армяно-азербайджанской войне.

Как сообщает Report, отчет представлен общественности Азербайджана.

Отчет охватывает два периода –с 1988 года по 27 сентября 2020 года, то есть период Первой Карабахской войны и период после 27 сентября 2020, то есть период Отечественной войны (2-й Карабахской войны). В первой части приводятся понятия, связанные с пленными и заложниками, краткие сведения о международных нормативных документах и их требованиях.

Во второй части содержится информация о жестоком обращении и пытках в отношении азербайджанских пленных в Первой Карабахской войне.

В этом разделе приводятся многочисленные свидетельства о судьбе азербайджанских пленных, случаях жестокого обращения с ними, пытках, унижениях и оскорблениях, подкрепленные соответствующими фотографиями. В разделе "Некоторые примеры пыток (зверств), совершенных армянами против азербайджанских пленных и заложников", приводятся сведения о пытках армян в отношении азербайджанских пленных и заложниках, а также информация об этих лицах. Сотни граждан Азербайджана, в том числе дети, женщины и старики, стали жертвами невыносимых пыток в армянском плену. Многочисленные факты свидетельствуют о том, что азербайджанских пленников и заложников подвергали в армянском плену чудовищным пыткам, жестоко избивали, умышленно калечили, клеймили, выдирали ногти и зубы, сыпали соль на кровоточащие раны, до смерти избивали резиновыми дубинками и железными прутьями, заливали бензин в вены.

А в четвертом разделе приводятся сведения о пытках в отношении азербайджанцев, попавших в плен в ходе Отечественной войны.
В отчете также приводятся сведения о Шахбазе Гулиеве и Дильгаме Аскерове, на протяжении шести лет удерживавшихся армянской стороной в заложниках.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlı əsirlərə qarşı pis rəftar və işgəncələrlə bağlı hesabat hazırlandı

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