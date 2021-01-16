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Азербайджан подал в Европейский суд межгосударственный иск против Армении

Азербайджан подал в Европейский суд межгосударственный иск против Армении К подготовке иска привлечены известные эксперты в сфере международного права и ведущие юристы Азербайджана
Карабах
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16 января 2021 г. 17:17
Азербайджан подал в Европейский суд межгосударственный иск против Армении

Межгосударственный иск о нарушении прав и свобод азербайджанских граждан, пострадавших в результате военной агрессии Армении против Азербайджана, подготовленный по поручению президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, 15 января 2021 года подан в Европейский суд по правам человека.

Как передает Report, к подготовке иска были привлечены известные эксперты в сфере международного права и ведущие юристы Азербайджана.

В заявлении поднимаются вопросы нарушения в результате оккупации Арменией Нагорно-Карабахского региона и 7 прилегающих районов Азербайджана прав граждан Азербайджанской Республики на жизнь, уважение их личной и семейной жизни, свободы вероисповедания, свободу от пыток и жестокого обращения, права собственности и свободного передвижения, а также выдвигаются доказательства пропажи без вести 3 890 граждан Азербайджана и непринятия Арменией каких-либо мер для расследования.

Наряду с этим, в иске нашли отражение факты нарушения прав граждан Азербайджана, охраняемых Европейской конвенцией по правам человека, в результате военной провокации вооруженных сил Армении на Товузском направлении в июле 2020 года.

Приведены факты, что в ходе 44-дневной войны, завершившейся славной победой Азербайджанской Республики, вооруженными силами Армении были совершены бесчеловечные, противоречащие международному гуманитарному праву, в частности, Женевским конвенциям, действия против мирных жителей нашей страны, кассетными и фосфорными ракетами, баллистическими ракетами дальнего радиуса действия обстреляны города и села, расположенные далеко от зоны боевых действий, гражданская инфраструктура, в результате чего погибли 93 человека, в том числе 12 детей и 28 женщин, ранены 423 человека, в том числе 51 ребенок и 104 женщины, полностью разрушены 264 домов, в том числе 10 многоквартирных домов в Гяндже, нанесен ущерб 9 294 частным домам и другому имуществу. На основе перечисленных доказательств обосновано нарушение Европейской конвенции по правам человека.

В иске также подчеркивается, что граждане Азербайджанской Республики лишены права вернуться в свои дома в связи с тем, что Армения закопала на оккупированных территориях большое количество мин, разрушила города и села, а также направляет на освобожденные территории незаконные вооруженные формирования уже после Акта о капитуляции от 10 ноября 2020 года.

В документе, представленном в Европейский суд по правам человека, от Армении требуется принятие необходимых мер для восстановления нарушенных прав наших граждан.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Ermənistana qarşı dövlətlərarası ərizəsi Avropa Məhkəməsinə göndərilib

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