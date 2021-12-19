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Азербайджан передал Армении еще 10 военнопленных

Азербайджан передал Армении еще 10 военнопленных По итогам трехсторонней встречи президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна в Брюсселе 14 декабря 2021 года по инициативе президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля, Азербайджан 19 дека
Карабах
19 декабря 2021 г. 10:20
Азербайджан передал Армении еще 10 военнопленных

По итогам трехсторонней встречи президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна в Брюсселе 14 декабря 2021 года, которая состоялась по инициативе президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля, Азербайджан 19 декабря 2021 года при посредничестве Европейского Союза передала армянской стороне 10 военнослужащих армянского происхождения.

Как передает Report, по данным Государственной комиссии по делам военнопленных, пропавших без вести и взятых в заложники граждан Азербайджанской Республики, экстрадированные лица были задержаны 16 ноября 2021 года при предотвращении провокации, совершенной вооруженными силами Армении в направлении Кельбаджара.

Из 10 военнослужащих армянского происхождения, переданных другой стороне 4 декабря 2021 года Азербайджаном, который всегда демонстрирует свою приверженность принципам гуманизма, позже четверо были арестованы армянской стороной, а шестерым предъявлены обвинения.

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Версия на английском языке Azerbaijan hands over 10 more Armenian detainees at EU initiative
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Avropa İttifaqının təşəbbüsü ilə daha 10 ermənini qarşı tərəfə təhvil verib

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