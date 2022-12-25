Азербайджан откликнулся на просьбу МККК вывезти пациентов из Ханкенди в Армению

Международный комитет Красного Креста (МККК) обратился к азербайджанской стороне с просьбой создать условия для перевозки двух пациентов из Ханкенди в Армению в сопровождении врача и медсестры.

Международный комитет Красного Креста (МККК) обратился к азербайджанской стороне с просьбой создать условия для перевозки двух пациенток из Ханкенди в Армению в сопровождении врача и медсестры.

Как сообщает Report, азербайджанская сторона сразу же откликнулась на просьбу, и перевозка была благополучно организована.

В результате автомобили МККК с пациентками Эдитой Осипян (острый сахарный диабет и болезнь сердца) и Ириной Викторовны Аветисян (рак), беспрепятственно проехали сегодня в 08:30 из Ханкенди в направлении Армении.

Участники акции протеста не препятствуют движению транспортных средств, используемых в гуманитарных целях.

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын гражданских активистов против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже 14 дней.

Напомним, что, в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества "AzerGold" должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.