Азербайджан откликнулся на просьбу МККК вывезти пациента из Ханкенди в Армению

Сегодня Международный комитет Красного Креста (МККК) обратился к азербайджанской стороне с просьбой создать условия для перевозки одного пациента из Ханкенди в Армению в сопровождении врача и медсестры.

Сегодня Международный комитет Красного Креста (МККК) обратился к азербайджанской стороне с просьбой создать условия для перевозки одного пациента из Ханкенди в Армению в сопровождении врача и медсестры.

Как сообщает Report, азербайджанская сторона сразу же откликнулась на просьбу, и перевозка была благополучно организована.

В результате автомобили МККК и машина скорой помощи армянской стороны беспрепятственно проехали из Ханкенди в направлении Армении.

Участники акции протеста не препятствуют движению транспортных средств, используемых в гуманитарных целях.

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын гражданских активистов против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже 8 дней.

Напомним, что, в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества "AzerGold" должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.