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Серагельдин: Азербайджан инвестирует значительные средства в восстановление освобожденных территорий

Серагельдин: Азербайджан инвестирует значительные средства в восстановление освобожденных территорий Правительство Азербайджана инвестирует значительные средства в восстановление освобожденных территорий.
Карабах
7 июня 2023 г. 09:48
Серагельдин: Азербайджан инвестирует значительные средства в восстановление освобожденных территорий

Правительство Азербайджана инвестирует значительные средства в восстановление освобожденных территорий.

Как сообщает Report, об этом сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Исмаил Серагельдин заявил, открывая международное мероприятие на тему "Реконструкция, примирение и интеграция: Энергетика, экономика, окружающая среда и равенство" в Шуше.

“Мы находимся в Карабахе уже третий раз. Замечательно видеть, как активно восстанавливаются эти территории. Правительство Азербайджана значительно инвестирует в их реконструкцию",- заявил Серагельдин.

По его словам, будущее и восстановление окружающей среды в Карабахе способствует экономическому росту.

Он также подчеркнул, что зеленая и возобновляемая энергетика - устойчивый путь для нации и региона в целом.

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Версия на английском языке Serageldin: Azerbaijan investing heavily in restoration of liberated territories
Версия на азербайджанском языке İsmail Serageldin: “Azərbaycan işğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpasına böyük sərmayə yatırır”

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