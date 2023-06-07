Серагельдин: Азербайджан инвестирует значительные средства в восстановление освобожденных территорий

Правительство Азербайджана инвестирует значительные средства в восстановление освобожденных территорий.

Правительство Азербайджана инвестирует значительные средства в восстановление освобожденных территорий.

Как сообщает Report, об этом сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Исмаил Серагельдин заявил, открывая международное мероприятие на тему "Реконструкция, примирение и интеграция: Энергетика, экономика, окружающая среда и равенство" в Шуше.

“Мы находимся в Карабахе уже третий раз. Замечательно видеть, как активно восстанавливаются эти территории. Правительство Азербайджана значительно инвестирует в их реконструкцию",- заявил Серагельдин.

По его словам, будущее и восстановление окружающей среды в Карабахе способствует экономическому росту.

Он также подчеркнул, что зеленая и возобновляемая энергетика - устойчивый путь для нации и региона в целом.