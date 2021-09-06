О нас
Report Georgia
Аудио новости

Шаффер: Армяне использовали ресурсы освобожденных земель Азербайджана, нанося громадный урон природе

Шаффер: Армяне использовали ресурсы освобожденных земель Азербайджана, нанося громадный урон природе Азербайджан играет важную роль в европейской энергобезопасности.
Карабах
6 сентября 2021 г. 12:44
Шаффер: Армяне использовали ресурсы освобожденных земель Азербайджана, нанося громадный урон природе
Бренда Шаффер
0 : 00
0 : 00

Азербайджан играет важную роль в европейской энергобезопасности.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявила профессор Университета Джорджтауна, известный специалист в сфере энергетики Бренда Шаффер.

По ее словам, физическая безопасность энергетической инфраструктуры крайне важна: "Трубопроводы по-прежнему подвергаются опасности, являются целями в войне. Мы обсудим, как лучше всего защитить физическую энергоинфраструктуру в Азербайджане и преодолевать угрозы безопасности в этой связи".

Говоря о восстановлении освобожденных территорий Азербайджана, Б. Шаффер высоко оценила намерение развивать "зеленую" энергетику на этих землях, что позволит не навредить экологии: "На освобожденных территориях будут применены зеленые технологии, которые прекрасно сочетаются с географией этого края. Недавно я посетила Джебраил, где смогла увидеть, как армяне использовали ресурсы этих земель, нанося громадный урон природе".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Shaffer: Armenians used resources of liberated Azerbaijani lands, causing huge destruction to nature
Версия на азербайджанском языке Brenda Şaffer: "Ermənilər təbiətə ziyan vuraraq Azərbaycan ərazilərinin resurslarından istifadə ediblər"

Другие новости из категории

Фонд YAŞAT: Еще 11 тяжелораненых ветеранов вернулись из Турции после лечения
ФотоФонд YAŞAT: Еще 11 тяжелораненых ветеранов вернулись из Турции после лечения
6 сентября 2021 г. 12:24
АФФА перечислит часть дохода от игр в Фонд возрождения Карабаха
АФФА перечислит часть дохода от игр в Фонд возрождения Карабаха
6 сентября 2021 г. 12:13
Освобожденное от оккупации село Моллавели Физулинского района
Освобожденное от оккупации село Моллавели Физулинского района
6 сентября 2021 г. 11:00
МИД: Азербайджан работает над возвращением вынужденных переселенцев
ФотоМИД: Азербайджан работает над возвращением вынужденных переселенцев
6 сентября 2021 г. 10:00
Американский аналитик: Открытие аэропорта в Физули объединит весь регион
Американский аналитик: Открытие аэропорта в Физули объединит весь регион
6 сентября 2021 г. 09:33
Репортаж из первого международного аэропорта Карабаха
ФотоРепортаж из первого международного аэропорта Карабаха
5 сентября 2021 г. 16:22
Эмин Гусейнов: Мы рассматриваем визит жителей Агдама на родину как символ великого возвращения
Эмин Гусейнов: Мы рассматриваем визит жителей Агдама на родину как символ великого возвращения
5 сентября 2021 г. 14:42
Вице-президент AZAL: В Восточном Зангезуре началось строительство двух аэропортов
Вице-президент AZAL: В Восточном Зангезуре началось строительство двух аэропортов
5 сентября 2021 г. 13:48
Эмин Гусейнов: Сегодня группа граждан из Агдама впервые посетила город
Эмин Гусейнов: Сегодня группа граждан из Агдама впервые посетила город
5 сентября 2021 г. 11:24
В Гадруте найдены останки еще одного армянского военнослужащего
В Гадруте найдены останки еще одного армянского военнослужащего
3 сентября 2021 г. 19:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi