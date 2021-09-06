Шаффер: Армяне использовали ресурсы освобожденных земель Азербайджана, нанося громадный урон природе

Азербайджан играет важную роль в европейской энергобезопасности.

Азербайджан играет важную роль в европейской энергобезопасности.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявила профессор Университета Джорджтауна, известный специалист в сфере энергетики Бренда Шаффер.

По ее словам, физическая безопасность энергетической инфраструктуры крайне важна: "Трубопроводы по-прежнему подвергаются опасности, являются целями в войне. Мы обсудим, как лучше всего защитить физическую энергоинфраструктуру в Азербайджане и преодолевать угрозы безопасности в этой связи".

Говоря о восстановлении освобожденных территорий Азербайджана, Б. Шаффер высоко оценила намерение развивать "зеленую" энергетику на этих землях, что позволит не навредить экологии: "На освобожденных территориях будут применены зеленые технологии, которые прекрасно сочетаются с географией этого края. Недавно я посетила Джебраил, где смогла увидеть, как армяне использовали ресурсы этих земель, нанося громадный урон природе".