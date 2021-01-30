Азербайджан и Россия обсудили деятельность Турецко-Российского совместного мониторингового центра

30 января министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с заместителем министра обороны Российской Федерации генерал-полковником Александром Фоминым, прибывшим с визитом в нашу страну для участия в церемонии открыти

30 января министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с заместителем министра обороны Российской Федерации генерал-полковником Александром Фоминым, прибывшим с визитом в нашу страну для участия в церемонии открытия Турецко-Российского совместного мониторингового центра.

Об этом Report передает со ссылкой на Министерство обороны.

Министр обороны Азербайджана подчеркнул, что дружественные отношения между главами наших государств определяют динамичное развитие отношений между нашими странами во всех сферах, в частности, военного и военно-технического сотрудничества.

Генерал-полковник З.Гасанов отметил, что вторая Карабахская война, вошедшая в историю как Отечественная война, завершилась славной победой Азербайджанской Армии, и наши земли были освобождены от оккупации в течение 44 дней.

Министр обороны выразил надежду на то, что совместный мониторинговый центр, развернутый на территории Агдамского района Азербайджана, осуществляя плодотворную деятельность, будет контролировать выполнение достигнутых договоренностей и внесет вклад в обеспечение долгосрочного мира в регионе.

Генерал-полковник А.Фомин поблагодарил азербайджанскую сторону за проделанную работу и созданные условия для начала деятельности Турецко-Российского совместного центра в полном объеме. Заместитель министра обороны России выразил уверенность в том, что центр, осуществляя деятельность по предназначению, справится с обязанностями и задачами, стоящими перед ним, обеспечит мир и стабильность в регионе.

Стороны также обсудили аспекты международной и региональной безопасности, текущее состояние сотрудничества в военной и военно-технической сферах, и перспективы развития отношений, а также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.