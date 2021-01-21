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Азербайджан будет производить новые беспилотники

Азербайджан будет производить новые беспилотники В настоящее время проводятся испытания беспилотников
Карабах
21 января 2021 г. 13:25
Азербайджан будет производить новые беспилотники

Чтобы азербайджанская наука заняла лидирующие позиции в происходящих в мире научно-технологических процессах, Парк высоких технологий Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА) проводит важную работу для устойчивого развития и повышения конкурентоспособности экономики, расширения сфер инноваций и высоких технологий, основанных на современных научно-технических достижениях, коммерциализации знаний, поддержке бизнес-идей талантливой молодежи.

Об этом Report сообщили в Парке высоких технологий НАНА.

Президент НАНА, академик Рамиз Мехтиев придает особое значение внедрению инновационных научно-исследовательских работ с высокими технологиями в производство, оказывает поддержку Парку высоких технологий в этом направлении. По указанию руководства НАНА в технопарке с целью поддержки инновационных проектов, коммерциализации науки резидентам предлагаются большие льготы и преимущества.

Компания AZELTECH, являющаяся резидентом Парка высоких технологий, пользующаяся этими льготами, ведет подготовительные работы для еще одного инновационного проекта – производства дронов. Эти беспилотники будут использоваться на освобожденных территориях для изучения состава лесного и водного хозяйства, флоры и фауны, а также для проведения радиоэкологического мониторинга этого региона из-за высокой вероятности захоронения на наших территориях ядерных отходов Мецаморской атомной электростанции Армении.

В настоящее время проводятся испытания беспилотников. С этой целью, для проведения радиоэкологического мониторинга территорий, на базовый беспилотник интегрируются гамма-и нейтронные детекторы. Он предназначен для измерения радиационного фона освобожденных от оккупации территорий в заданной координате в режиме реального времени.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan yeni dronların istehsalına başlayıb

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