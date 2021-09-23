Автор памятника "Железный кулак": Не впечатлиться было просто невозможно

"Во время Второй Карабахской войны солдаты, участвовавшие в боях, обещали накрыть стол и совершить жертвоприношения после окончания войны. Я же дал себе слово, что, если останусь в живых, непременно воплощу слова Верховного главнокомандующего, президента

"Во время Второй Карабахской войны солдаты, участвовавшие в боях, обещали накрыть стол и совершить жертвоприношения после окончания войны. Я же дал себе слово, что, если останусь в живых, непременно воплощу слова Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева в произведении искусства”.

Об этом Report сообщил автор памятника ”Железный кулак“, ветеран Отечественной войны Эльвин Манафов.

Он отметил, что подготовил памятник "Железный кулак" в течение 21 дня за свой счет: "Я - скульптор-самоучка. На создание памятника меня вдохновила наша победа в 44-дневной войне. На поле боя мне довелось услышать выступление Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. Это выступление произвело на меня неизгладимое впечатление. Вдохновленный словами главы государства, я дал себе слово воплотить их в произведении искусства. Не впечатлиться и не вдохновиться было просто невозможно. Все, от мала до велика, были единым целым. Народ сплотился вокруг президента Ильхама Алиева".

Отметим, что Э.Манафов является участником Отечественной войны. Распоряжением президента Ильхама Алиева он удостоен медали "За освобождение Кяльбаджара".